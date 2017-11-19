47 مليون درهم في انتظار أبطال «السباق إلى دبي»

مراد المصري (دبي)
بعد 47 بطولة في 26 دولة ومنافسات امتدت لـ4 أيام مليئة بالإثارة في دبي، يصل «السباق إلى دبي» إلى موعد النزال الأخير اليوم بإقامة الجولة الرابعة والأخيرة للنسخة التاسعة لبطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، المحطة الأخيرة لموسم الجولة الأوروبية للجولف، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على ملعب الأرض في عقارات جميرا للجولف.
وتتابع الجماهير منافسة داخل منافسة، مع سعي الإنجليزي مات فيتزباتريك للدفاع عن اللقب بعدما تمسك بصدارة الترتيب، والمنافسة بين الثنائي الإنجليزي تومي فليتوود وجاستن روز على تحدي السباق إلى دبي، حيث ستكون دبي على الموعد اليوم لحصاد نهاية الموسم مع توزيع جوائز مالية تبلغ 13 مليون دولار (47 مليون درهم)، بواقع 8 ملايين دولار جوائز مالية لبطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف يحصل البطل منها على مبلغ مليون و333 ألف دولار، و5 ملايين دولار توزع على أصحاب المراكز العشرة الأولى في ترتيب (السباق إلى دبي) يحصل البطل منها على مبلغ مليون و250 ألفاً.
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وتقدم فيتزباتريك المصنف 31 عالمياً و12 على لائحة ترتيب (السباق إلى دبي)، بفارق ضربة واحدة فقط عن الإنجليزي تيريل هاتون الذي قلب الأمور رأساً على عقب مسجلاً 9 ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية.
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من ناحية أخرى، قام 4 لاعبين هم البلجيكي نيكلاوس كولسايرتس والإنجليزي روس فيشر والاسكتلندي ريتشي رامزي والسويدي سورين كيلدسن، بتحدٍّ من نوع خاص تم تصويره في صحراء دبي، وتحديداً في مضمار القدرة للدراجات الهوائية، حيث تم انتقاء هؤلاء اللاعبين للقيام بتجربة لم يسبق لها مثيل في هذه الصحراء الخلابة لاكتشاف إمكانية التصويب في الشارع هناك الذي يبلغ عرضه 2 ياردة فقط. وحظي الفيديو الذي تم عرضه في الموقع الإلكتروني للجولة الأوروبية وحسابات التواصل الاجتماعي، نسبة مشاهدات مرتفعة للغاية حول العالم.