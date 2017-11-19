كأس رئيس الدولة للخيول العربية في المغرب اليوم

الدار البيضاء (الاتحاد)

يستضيف مضمار الدار البيضاء «انفا» في المملكة المغربية الشقيقة للعام الثاني على التوالي اليوم المحطة الختامية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ24، لتعود من جديد للمنطقة العربية بعد الجولة الأولى التي أقيمت في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وانتقالها للجولات الأوروبية وأميركا، بمجموع 8 محطات.

وتقام الكأس الغالية برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دعماً لإعلاء الخيل العربي الأصيل وتعزيز مكانته في المضامير العالمية بما يتماشى مع نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى قواعد الحفاظ على سلالات الخيل العربي وإسهاماته الكبيرة في تألقه وتميزه عالمياً.

كما يقام سباق المحطة الختامية ضمن مهرجان السباق العالمي السنوي للخيول العربية الأصيلة على كأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة والذي يمثل مسك ختام سباقات الخيول في مملكة المغرب، بما يتوافق مع نهج القيادة الرشيدة وخططها المتواصلة لنهضة الخيل العربي الأصيل في كافة المضامير العربية والعالمية، ودعما للعلاقات التاريخية والروابط المشتركة بين الإمارات ومملكة المغرب الشقيقة.

ويشهد السباق الذي سيقام لمسافة 2100 متر مشاركة 12 خيلاً من نخبة الخيول العربية الأصيلة في المغرب ودول العالم والمخصص للخيول من سن أربع سنوات فما فوق، كما يقام السباق ضمن الفئة الأولى «ليستد رييس» وبمجموع جوائز 100 ألف يورو، وذلك تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي وبإشراف مباشر من اللجنة المشرفة على تنظيم السباقات برئاسة مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي، وبإشراف عام من فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام على السباقات.

ومن ابرز الخيول العربية الأصيلة المشاركة في السباق: كان زمان لمحمد ديباب، بشار دي كيري لكمال دسوقي، جارمسبر لاحمد بن تونسي، جيوش، لهاب البرق لجمال جانس، لي جاسون لزوتليف راي، بيبتي مون لكمال الدسوقي، تميز لحسن رمادي، اوتزا لزكريا سميلالي، دالسماتا كول لعز الدين سدراتي، ايفر ساند لعبد لرشيدي، ماهسيس دي بيبول، لمحمد كرميني.

وأشاد مطر اليبهوني بالنجاحات المتواصلة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة وما سجلتها في جولاتها السبع الماضية، مؤكداً أن الرعاية السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لمسيرة إعلاء الخيل العربي الأصيلة عالمياً، ساهمت بتحقيق منجزات كبيرة وأحدثت نقلة نوعية بسباقات الخيول العربية الأصيلة في المضامير الأوروبية، مبيناً أن تجدد المنافسة في مضمار انفا بين أبرز الخيول العربية الأصيلة على لقب المحطة الختامية والثانية عربيا في الكأس، ما هو إلا دليل جديد للمكانة الكبيرة التي تحتلها الكأس الغالية في الوطن العربي وأوروبا والعالم بصفة عامة، منوها إلى أن النجاحات المميزة للنسخة الـ 24 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بكافة المضامير العربية والعالمية بين السمعة المرموقة للكأس الغالية وسجلها التاريخي الحافل بالمنجزات إلى جانب السمعة الطيبة والعلاقات الدولية المزدهرة التي تربط الإمارات مع دول العالم اجمع وانعكاسها الإيجابي لنجاح كافة الفعاليات في مختلف المجالات.

ونوه اليبهوني بأن الحدث عكس نهج قيادتنا الرشيدة في دعم وإعلاء الخيل العربي الأصيل لتعزيز ما أسسه المؤسس وباني نهضة الإمارات المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، مشيراً إلى أن الخيل العربي مرتبط بتاريخ وتراث الإمارات ولابد من المحافظة عليه ودعم مسيرته في مختلف الميادين العالمية، منوها بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان التي لها بالغ الأثر في تحقيق التميز والإضافة الجديدة لسلسلة سباقات الكأس الغالية، مبينا أن هذا الدعم يقودنا أيضا لتقديم خطط جديدة تسعى لإعلاء الخيل العربي في المضامير العالمية للموسم القادم، موضحا أن تلك النجاحات عززت المكتسبات ودعمت الخطط المتواصلة لتقديم أقصى الجهود الممكنة لإظهار السباقات بمحطاته للموسم الجديد بأبهى صور التنظيم والمشاركة والتفاعل الجماهيري الكبير.

وأوضح الرحماني أن النسخة الـ24 حملت الكثير من الخطوات الداعمة لأهدافها والمتمثلة في إعلاء الخيل العربي الأصيل عالمياً ودعم وتحفيز ملاك الخيل على الاهتمام والمشاركة في السباقات العالمية، مبينا أن هناك خطط كبيرة لدعم مسيرة الكأس بالكثير من الخطوات التي تعزز ريادتها العالمية باعتبارها واحدة من أهم البطولات والسباقات العريقة والفخمة على مستوى العالم، مبينا أن اللجنة المشرفة على تنظيم سباقات الكأس الغالية حريصة على تعزيز مسيرة النجاحات ومضاعفتها في سلسلة سباقات الكأس بكافة المضامير العالمية المعتمدة بأجندتها للعام المقبل.