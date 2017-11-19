الظفرة ودبا الحصن في نهائي كأس الاتحاد للصالات

الشارقة (الاتحاد)

يلتقي في الساعة السابعة مساء اليوم الظفرة ودبا الحصن، في نهائي كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات، وذلك على صالة نادي الشارقة، وتسبقها في الساعة الخامسة مساءً، مباراة تحديد المركز الثالث بين مليحة وشباب الأهلي دبي.

وأكد عبدالملك جاني عضو مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، اكتمال الترتيبات كافة الخاصة بحفل مسك ختام البطولة، وقال: الظفرة ودبا الحصن مؤهلان لإمتاع الجمهور، وتقديم مباراة كبيرة تليق بسمعة ومسيرة اللعبة المميزة، ومباراة المركز الثالث لن تكون سهلة؛ لأنها تجمع بين شباب الأهلي صاحب التاريخ الحافل ومليحة المتطور.

وبالعودة إلى مباراتي نصف النهائي بصالة نادي اتحاد كلباء، لم يجد الظفرة صعوبة في حسم النتيجة لمصلحته بفوز كبير على شباب الأهلي دبي 7-1 وسبق للظفرة أن تفوق على منافسه في الدوري قبل أسابيع، وسجل أهداف الظفرة صبري جميل وعبدالكريم جميل ووليد الغول بالخطأ في مرماه وباسورا «هدفين» وعبدالله كرمستجي «هدفين» وسجل علي الخمري هدف «الفرسان الثلاثة»، ويذكر أن الظفرة فاز ببطولة الموسم الماضي، ويطمح إلى الاحتفاظ باللقب، ويقوده المدرب البرتغالي روي جيماريتش، ومساعده محمد علي الغاوي، وتضم تشكيلته منصور وسالم وصبري وعبدالكريم جميل وخالد شاه ويونس الحمادي وعمر وعبدالله كرمستجي وطالب محمد وحمد الشامسي ومحمد فدعق وحمدان الكثيري، ويذكر أن الظفرة هو بطل ثنائية الدوري وكأس الاتحاد، ووصيف الكأس في الموسم الماضي، وافتتح الموسم الحالي ببطولة السوبر بعد الفوز على النصر.

وعلى المستوى الخارجي يعتبر الظفرة ودبا الحصن، هما الأفضل في مسيرة اللعبة حقق الظفرة الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية 2015 خلال رحلته الشهيرة إلى البرازيل، أما دبا الحصن فقد ظفر بالمركز الرابع وجائزة الفريق المثالي في بطولة الأندية الآسيوية 2016 من أول مشاركة خارجية للفريق.

وبلغ دبا الحصن النهائي بعد الفوز على مليحة 4-3 وتقدم مليحة بهدف السبق عن طريق أحمد سليمان، وتعادل للحصن المحترف المصري المعتز بالله وتقدم الحصن 2-1 عن طريق محمد سعيد، وتعادل لمليحة فهد سالم 2-2 وسجل عبدالله الحوسني هدف الترجيح للحصن 3-2، وأدرك عبدالرحمن عوض التعادل لمليحة 3-3، ونجح محمد سعيد في تسجيل أغلى أهداف اللقاء لدبا الحصن، ويذكر أن دبا الحصن حقق لقباً واحداً خلال مسيرته في كرة الصالات، عندما توج بكأس الاتحاد في الموسم الثاني للعبة، ويقود تدريبات الفريق المدرب الوطني محمد المرزوقي، وتضم التشكيلة حمد الغول كابتن الفريق والمصري المعتز بالله وعاصم علي ووائل محمد خميس وعلي خميس راشد وعبدالله الحوسني وعبدالله سالم ومحمد سعيد.