«الآسيوي» يكرم السركال بـ «جائزة الماسة»

معتز الشامي (دبي)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قائمة المرشحين للفوز بالجوائز السنوية، في الحفل السنوي الذي تستضيفه العاصمة التايلاندية بانكوك يوم 29 نوفمبر الجاري، ويشهد الحفل تتويج يوسف السركال، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بلقب «الماسة الآسيوية»، والتي تعتبر أكثر الجوائز رونقاً وأهمها، من حيث المستوى، وتمنح الجائزة لإحدى الشخصيات الكروية، تقديراً من الاتحاد القاري على مساهماته في خدمة الكرة الآسيوية والترويج لها في مختلف أنحاء «القارة الصفراء»، وتأتي الجائزة تكريماً من الاتحاد للسركال على الخدمات الكبيرة التي قدمها، واختيار الفائز بـ «جائزة الماسة» يتم من أعضاء المكتب التنفيذي فقط، ونال السركال إجماع الأعضاء خلال اجتماع البحرين في مايو الماضي، والفائز بالجائزة يحظى بمكانة خاصة ومميزة في «الآسيوي» ويحصل على عدد من الامتيازات، كما أن موقع صاحب «الماسة»، يأتي بروتوكولياً خلف أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

وكما أشارت صحيفة «الاتحاد» منذ أيام، أعلن الاتحاد الآسيوي ترشيح عمر عبد الرحمن لاعب المنتخب والعين، لجائزة أفضل لاعب، للمرة الثالثة على التوالي، وسبق لـ «عموري» الفوز باللقب في العام الماضي، كما ترشح عام 2015 وفاز به أحمد خليل لاعب المنتخب والأهلي.

وعلمت «الاتحاد» من مصادر آسيوية مطلعة، أن عمر عبد الرحمن يتقدم السباق إلى اللقب، من خلال النقاط التي تصل إلى 230 نقطة، في تقييم اللاعب الأفضل، بينما لا يزال أمام السوري عمر خريبين هداف الهلال، فرصة كبيرة خلال نهائي الأبطال بين الهلال وأوراوا الياباني، ويحتاج إلى لقب أفضل لاعب في المباراتين لنيل اللقب، والأمر يبدو صعباً، ويأتي الصيني وو لي لاعب جوانزو ثالث المرشحين.

وفوز «عموري» باللقب، يجعل اللاعب يدخل تاريخ الكرة الآسيوية من الباب الواسع، حيث لم يسبق لأي عربي أن نال اللقب مرتين متتاليتين، بينما يعد الياباني ناكاتا الوحيد صاحب لقب الأفضل عامي 1997 و1998. من جهة ثانية، أشارت مصادر وثيقة إلى أن اتحاد الكرة، تقدم بالفعل بملفين للمنافسة على جائزة أفضل اتحاد وطني بالقارة، كما جرت العادة خلال السنوات الأخيرة، ولكن لم يتم ترشيح الاتحاد لأي من الجوائز الست التي تمنح للاتحادات، وهي أفضل اتحاد وطني، ومتطور، وصاعد، وطامح، والحلم الآسيوي.