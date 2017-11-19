«العميد» يؤكد التألق «خارج الدار» بـ «العاشرة»!

وليد فاروق (دبي)

حافظ النصر على المسيرة الإيجابية خارج ملعبه حتى الجولة الثامنة، عندما عاد من حتا بفوز كبير مساء أمس الأول، قوامه خمسة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، ليحقق ثلاثة انتصارات، والتعادل مرة واحدة، من إجمالي 4 جولات، بالتعادل مع الشارقة من دون أهداف، والتفوق على الجزيرة والظفرة وحتا، في حين أن الخسائر الثلاث جميعها على ملعبه من الوحدة وعجمان والوصل، والمباراة الوحيدة التي فاز بها على أرضه أمام دبا الفجيرة، وبذلك يكون «العميد» حصد 10 نقاط خارج ملعبه من أصل 12 نقطة ممكنة، مقابل 3 نقاط من أصل 12 نقطة بملعبه.

كما أسهمت النقاط الثلاث التي رفعت رصيد «العميد» إلى 13 نقطة متساوياً مع شباب الأهلي الذي تعادل مع دبا الفجيرة 1-1 أمس، وهو ما يجعل مباراة الفريقين المقبلة في الجولة التاسعة حاسمة في تثبيت أقدام الفائز منهما في المركز الرابع، والتخلص من الآخر الذي يتقهقر وقتها إلى المركز الخامس، وربما أبعد من ذلك.

ومنح الفوز مؤشرات كبيرة لقدرة «العميد» على استعادة فاعليته وقدراته في المنافسة على لقب دوري الخليج العربي، وأعاد للاعبيه الكثير من الثقة التي كانوا في أشد الحاجة إليها، في ظل حالة من عدم التوفيق لازمت الفريق خلال الفترة الماضية، خاصة على صعيد الأجانب، ومنهم البرازيلي مارسيلو سيرينو والأرجنتيني ماورو زاراتي، في ظل غياب عبد العزيز برادة وجوان العمري بنجاح الأول في تسجيل هدفين، رفع بهما رصيده إلى 4 أهداف، وكسر الثاني حالة الصيام عن التهديف التي طاردته منذ حضوره إلى «القلعة الزرقاء»، بوضع اسمه على أول هدف مع «العميد».

وشهدت المباراة «التوقيع الأول» للمدافع خليفة مبارك والمهاجم جاسم يعقوب، وكلاهما خاض اللقاء منتشياً بدخول قائمة المنتخب الوطني، علماً أن الهدف هو الثاني لخليفة مبارك على مدار تاريخه مع النصر، والسادس لجاسم يعقوب.