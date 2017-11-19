كايو يعزف لحن «الثنائية الثامنة»

دبي (الاتحاد)

استغل البرازيلي كايو، مهاجم الوصل وصاحب القميص رقم 7، المواجهة أمام الظفرة والتي حملت الرقم 77، في مشوار مشاركاته مع «الأصفر»، في دوري الخليج العربي، ليعود ويعزف على لحن «الثنائية الثامنة» في سجل أهدافه مع الوصل في الدوري، وانتظر كايو حتى الجولة الثامنة ليستعيد ذكرى «الأهداف الثنائية» في الدوري، منذ آخر ثنائية سجلها في الموسم الماضي، في شباك العين 4-3 خلال مواجهة «الريمونتادا» الشهيرة.

ويحمل سجل كايو مع الوصل تسجيله للأهداف الثنائية في سبع مباريات سابقة، خلال موسمه الرابع على التوالي، بداية من مباراة اتحاد كلباء 6-1 موسم 2014- 2015، والشارقة 2-1، وعجمان 3-3 في الموسم ذاته، وأمام بني ياس 2-1 موسم 2015- 2016، والظفرة 4-1 في 2016- 2017، وبني ياس 4-0، والعين 4- 3 في الموسم ذاته، قبل أن يعود ويحتفل بالثنائية الثانية أمام الظفرة 3-0 في مباراة أمس الأول.