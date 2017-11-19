«مواهب» لرئيس الدولة تتوج بكأس سلطان بن خليفة

الشارقة (الاتحاد)

توجت المهرة «مواهب» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بطلة لكأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، ضمن فعاليات حفل السباق الثاني لمضمار الشارقة للفروسية والسباق الذي أقيم، أمس، بمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة والخيول المهجنة الأصيلة، وخصص الشوط الرئيس للخيول العربية الأصيلة «هيبة»، لمسافة 1700 متر، وجوائز هذا الشوط هي 100 ألف درهم برعاية نادي الشارقة للفروسية.

وبعد صراع مثير، خطفت «مواهب» اللقب بفارق رأس عن «همريس» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسجل البطل زمناً قدره 1:58:47 دقيقة، توج الفائزين الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية، بحضور سلطان خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية.

وفاز الجواد «ايه اف ميقات» لخالد خليفة النابودة، بإشراف ارنست اورتيل، وقيادة ريتشارد مولن، بالشوط الأول على لقب لونجين كونكويست كلاسيك المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة للإنتاج المحلي، لمسافة 1200 متر، وجوائزه 40 ألف درهم، وسجل البطل زمناً قدره 1:21:40 دقيقة.

ونال الجواد «اف اتش رحال» لمنصور خليفة بن حبتور، وبإشراف اليس جياني، وبقيادة لوينس بوليس، جائزة الشوط الثاني على لقب لونجين ماستر كولكشن للخيول العربية الأصيلة للإنتاج المحلي، لمسافة 1200 متر، وجوائزه 25 ألف درهم، وسجل البطل زمناً قدره 1:20:34 دقيقة.

وخطفت الفرس «زينة المراس» لفيصل سمير المحمود العلي، بإشراف محمود حسين، وقيادة آدم ماكلين، جائزة الشوط الثالث على لقب الجامعة القاسمية، وسجلت البطلة زمناً قدره 1:06:77 دقيقة.

وانتزع الجواد «بلد سينجر» لمحمد خليفة البسطي، وبإشراف دوج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، جائزة الشوط الرابع على لقب جامعة الشارقة للخيول المهجنة المصنفة عمر ثلاث سنوات فأكبر، لمسافة 2000 متر، وجوائزه 35 ألف درهم، وسجل البطل زمناً قدره 2:07:90 دقيقة.

وانتزع الجواد «روكمان» لعبدالله بخيت سيف مرشد المرر، وبإشراف هلال العلوي، وبقيادة باتريك كوسجريف، جائزة الشوط السادس والختامي لمسافة 1700 متر، وجوائزه 35 ألف درهم، وسجل البطل زمناً قدره 2:02:78 دقيقة.