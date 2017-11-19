«جمعة الماجد» يبحث الحفاظ على التراث المخطوط مع تونس

دبي (الاتحاد)

قام د. بسام داغستاني، رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، وبتكليف من السيد جمعة الماجد رئيس المركز، برحلة عمل للجمهورية التونسية تهدف إلى الاطلاع على مكتبات المخطوطات، وبحث أوجه التعاون من أجل التوصل إلى عمل مشترك يسهم في نشر الوعي بأهمية المحافظة على تراثنا المخطوط، ويؤدي إلى العناية بها مادياً ورقمياً لتبقى مصدراً للعلم والمعرفة للأجيال القادمة.

تأتي هذه الزيارة في إطار المشروع الكبير الذي يسعى المركز من خلاله إلى التواصل مع مراكز المخطوطات في العالم، وقد بدأ داغستاني زيارته بجزيرة جربة التي تقع في جنوب شرق تونس في خليج قابس، وأدرجتها اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي في 26 ديسمبر 2016، فزار المكتبة البارونية، وجمعية التنشيط الثقافي والمركز الثقافي المتوسطي، وجمعية صيانة جربا. واطلع على حال المخطوطات فيها، وبحث مع سعيد الباروني مدير المكتبة البارونية إمكانية عقد اتفاقية تعاون مشترك من أجل تجهيز مخبر متكامل مهمته حفظ ومعالجة وترميم وتجليد وتصوير المخطوطات في جربة.