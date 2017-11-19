رومان أبراموفيتش صانع الثروات من الفقر

ترجمة ـ ريم البريكي

رومان أبراموفيتش رجل أعمال روسي، ومستثمر وسياسي، وواحد من أغنياء رجال العالم، ويعتبر على نطاق واسع رجلا عصاميا، جاء من طفولة متواضعة جدا، وتمكن من خلق امبراطوريته الخاصة من خلال عمله الشاق والثقة بالنفس.ثرواته نمت حين أسس شركته الصغيرة الخاصة المستثمرة في قطاع النفط، التي شهدت توسعا كبيرا لنشاطه، لتصبح واحدة من كبرى الشركات الناشطة في قطاع النفط والغاز في العالم، وفاقت شهرته حدود بلده روسيا لتصل إلى العالم بأسره بعد امتلاكه لنادي الآس الإنجليزي لكرة القدم، تشيلسي.

تم تجنيد رومان في الجيش الروسي لفترة قصيرة، خلالها تعلم التكيف مع الظروف والعمل، وتمكن بعدها من عمل مشروع ربحي بسيط تمثل في تفريغ الآليات الحربية من البنزين، ثم إعادة بيعه من جديد لتزويد السيارات لعملاء يتعاملون معه، ومن هذا العمل تمكن من جمع مالا فأسس به شركة صغيرة نشطة في مجال النفط، انهالت عليه العروض، لتفتح له بابا من الرزق الوفير، وقام رومان بالاقتراض لتوسعت استثماراته.

مكنه حسه التجاري الذي لا تشوبه شائبة من كسب كمية جيدة من أرباح مشاريعه القليلة التي كان يقوم بها خلال الفترة القصيرة التي التحق فيها بالجيش، لكنها نمت لديه الرغبة والعمل بحماس لتحقيق هدفه من كسب المال.

لم تقتصر الخبرات التي نالها رومان على التجارة والاستثمار بل إنه اتجه نحو السياسة بعد أن تولى منصب رئيس جمعية الراحة، وانتخب حاكما لمدينة لشوكوتكا في عام 2000، واستمر بمنصبه مدة 3 سنوات، وخلال هذه الفترة تم منحه وسام الشرف، لأعماله الكبيرة في مجال الاستثمارات والسياسة، وكان لقربه السياسي من صديقه الجديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كبير الاثر في أن يصبح أكبر رمز لرجال الأعمال في روسيا.