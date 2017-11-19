100 ألف زائر لـ «دبي الدولي للسيارات»

دبي (الاتحاد و«وام»)

زار الشيخ حميد بن عمار النعيمي معرض دبي الدولي للسيارات الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي، وقام بجولة على أجنحة الشركات المشاركة، رافقه خلالها الشيخ راشد بن عمار النعيمي والشيخ ماجد بن عبدالله النعيمي.

وأشاد الشيخ حميد بن عمار بالتنظيم الجيد للمعرض وأبدى إعجابه بالتطور الكبير الذي يشهده في كل عام، مؤكداً أنه بصمة إماراتية مميزة في صناعة السياحة، إضافة إلى أنه حاضنة للتكنولوجيا تعرض أحدث ما توصلت إليه الشركات الرائدة في صناعة السيارات. واستضافت الدورة الـ14 من المعرض التي اختتمت في مركز دبي التجاري العالمي أمس أكثر من 100 شركة عارضة إقليمية ودولية، بعد أن استقبلت أكثر من 100 ألف زائر على مدار 5 أيام في تأكيد على قوة واستقرار سوق السيارات بالدولة.

وأكدت تريكسي لوه ميرماند النائب الأول للرئيس لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمية أن حشود الزائرين التي توافدت على معرض دبي الدولي للسيارات قوبلت بمجموعة متميزة جداً من الطرازات الفاخرة التي عرضها وأطلقها العارضون الممثلون لكبرى الشركات العالمية المصنعة والمنتجة للسيارات. وشهد معرض دبي الدولي للسيارات أكثر من 100 عملية إطلاق عالمية وإقليمية لطرازات جديدة من كبرى شركات السيارات، كما شهد المعرض عمليات إطلاق مشهودة من إنفينيتي ورولز رويس وماكلارين وجيب ومازدا وجاجوار لاند روڤر وشركة هايبر كار الإماراتية، ديفيل - وتخللت فعاليات المعرض أيضاً سلسلة أنشطة تفاعلية، واستعراض أداء بعض السيارات الخارقة، ومزاد السيارات الكلاسيكية.

ونجحت عدد من الشركات الكبرى في عقد مجموعة صفقات ناجحة، أهمها، لينكولن وفورد ونيسان.