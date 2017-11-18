«الثامنة» تحتفل بالعيد الوطني لعُمان

دبي (الاتحاد)

خصصت لجنة دوري المحترفين، الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، للاحتفال بالعيد الوطني لسلطنة عُمان الشقيقة الذي يصادف 18 نوفمبر من كل عام، ويتم الاحتفال بالعيد الوطني العُماني رقم 47 خلال مباريات الجولة، حيث يدخل لاعبو الفريقين والحكام والأطفال حملة الأعلام إلى الملعب مرتدين قمصان تحمل تهنئة بهذه المناسبة الغالية ومزينة بألوان العلم الإماراتي والعُماني، وتأتي الخطوة ضمن المبادرات التي تنفذها لجنة دوري المحترفين، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2017 عاماً للخير في الإمارات، وتأكيداً للعلاقات الوطيدة التي تربط قادة وشعبي الإمارات وعُمان، وامتدادا لأواصر المحبة بين الشعبين.