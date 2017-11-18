ترامب يحسم الأسبوع المقبل إدراج بيونج يانج في قائمة الإرهاب



تاريخ النشر: السبت 18 نوفمبر 2017 عواصم (وكالات) أكد البيت الأبيض، أمس، أن الرئيس دونالد ترامب، سيعلن في النصف الأول من الأسبوع المقبل قراره بشأن ما إذا كان سيضع بيونج يانج على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وذلك بالتزامن مع رصد موقع «38 نورث» الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، تحركات للبحرية الكورية الشمالية لبناء أول غواصة مزودة بصواريخ باليستية. وقال الموقع في تقرير «وجود ما يبدو أنها أجزاء من وحدة ضغط لغواصة داخل الترسانة، يشير إلى بناء غواصة جديدة، ربما غواصة مزودة بصواريخ باليستية سينبو-سي التي تأتي تطويراً لغواصة الصواريخ الباليستية الحالية، وهي من فئة سينبو». لافتاً إلى أنه خلال عام 2017 كان هناك نقل متواصل لأجزاء ومكونات من وإلى ساحتين لقطع الغيار متاخمتين لصالات الإنشاء في وسط الترسانة.