سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (بغداد، أربيل)

بسطت القوات العراقية أمس، سيطرتها بالكامل على قضاء راوة آخر المناطق التي كانت تخضع «لداعش» في البلاد، في إطار آخر منظومة هيكلية حاكمة وعسكرية وإدارية للتنظيم الإرهابي، فيما أكدت القيادة المشتركة استمرار العمليات العسكرية لملاحقة فلول المسلحين الفارين لمناطق أقصى غرب الأنبار بمحاذاة الحدود السورية، لحين اكتمال تطهير ومسك الحدود الدولية بين البلدين.

وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي هنأ القوات بالانتصار، أن تحرير قضاء راوة خلال 3 ساعات من بدء الاقتحام، يعكس القوة والقدرة الكبيرة للقوات المسلحة العراقية والخطط الناجحة المتبعة في المعارك، مشدداً على أن العملية مستمرة لتطهير منطقة الجزيرة والصحراء وتأمين الحدود العراقية نهائياً من خطر «الدواعش».

من جهته، اعتبر وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي، أمس أن تحرير قضاء راوة غرب الأنبار، من «الإرهاب الداعشي» يشكل نقطة تحول جديدة في بسط الأمن والاستقرار بالبلاد، كما يؤسس لتضافر الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على التطرف والإرهاب بالمنطقة.

وفي تطور آخر، أكد مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للتحالف بريت ماكجورك، عقب مباحثات مع رئيس حكومة كردستان نيجيرفان البارزاني وكبار مسؤولي الإقليم، ضرورة بدء حوار جدي بين أربيل وبغداد لحل المشاكل العالقة بين الجانبين وفقاً للدستور العراقي، فيما أعرب الطرفان عن ارتياحهما لوقف التوترات العسكرية بين البيشمركة والقوات العراقية، وأكد مستشار أمن الإقليم مسرور بارزاني أن محادثات بين أربيل وبغداد ضرورية لتخفيف حدة التوترات الأخيرة وتسوية الخلافات، شدد على أنه لا يمكن تطبيق الدستور الاتحادي باستخدام و«سائل غير دستورية»، في إشارة إلى الضغوط التي تمارسها بغداد.