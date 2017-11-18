المنامة تستضيف مؤتمراً عن دور الإعلام في مكافحة الإرهاب 6 ديسمبر

المنامة (الاتحاد)
أعلن علي بن محمد الرميحي، وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، عن إقامة المعهد مؤتمراً بعنوان «دور الإعلام في مكافحة الإرهاب»، وذلك يوم الأربعاء 6 ديسمبر المقبل في مركز المؤتمرات بفندق الخليج، للبحث في تزايد انتشار مخاطر العنف والإرهاب على نطاق واسع وعابر للحدود، والتي باتت تؤرق المجتمعات والحكومات وتعطل جهودها التنموية وتهدد الأمن والاستقرار العالمي.
وشدد الرميحي على أن جهود مكافحة الإرهاب والتطرف في الوطن العربي والعالم ككل لن تؤتي ثمارها إذا تمت بمعزل عن التعاون والتنسيق وفق رؤية شاملة وذات أبعاد متعددة أمنيًا، وسياسيًا، وإعلاميًا، واجتماعياً، وثقافياً؛ بحيث تأخذ في الاعتبار التحديات كافة التي يشـكلها الإرهاب، وتضع آليات مرنة للتعاون في مكافحته، عبر خطوات وإجراءات عملية وفعالة، تتناسب مع خطر الإرهاب المتزايد.
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ونوّه الرميحي إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز حرية الإعلام المسؤول، وتوضيح الأطر المشتركة بينه وبين مقتضيات الأمن الوطني، وتوعية المجتمع بمخاطر الإرهاب وأثره على الاستقرار السياسي، وتعزيز مسيرة الديمقراطية في الوطن العربي بما لا يتعارض مع الخصوصيات الثقافية في المنطقة.
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ويتضمن برنامج المؤتمر ثلاث جلسات، الأولى بعنوان «الإرهاب وحرية الإعلام بين المواثيق الدولية والتشريعات العربية»، وتتناول مفهوم الإرهاب والمفاهيم المرتبطة به في المواثيق الدولية والعربية، والتشريعات المنظمة للإعلام ومدى قدرتها على مواجهة الإرهاب، والثانية بعنوان «الإعلام العربي في مواجهة الإرهاب - نقاط القوة والضعف»، دور الإعلام العربي في مواجهة الإرهاب، والخصوصية الثقافية كضامن لحرية الإعلام، والثالثة على هيئة مائدة مستديرة يشارك فيها نخبة من الإعلاميين والمثقفين في محاولة لقراءة مستقبل الإعلام من منطلقات استشرافية علمية، تشخّص التحديات التي تواجهه، والمتمثلة في شبح الإرهاب، وتقارن بين التدخلات الخارجية التي تسعى إلى التأثير على قضية الاستقرار السياسي في الوطن العربي وتشجع وتدعم الإرهاب والإرهابيين بحجة دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبين الأدوار الوطنية التي تعمل على حماية الوطن، والحرص على قيمه الثقافية والاجتماعية عمومًا، واستقراره السياسي، وسيادته الوطنية على وجه الخصوص.