«العميد» الإعصار الأزرق !

وليد فاروق (حتا)

ضرب «الموج الأزرق» بـ «قوة الخمسة» إمام «الإعصار»، ونجح في فك أكثر من «عقدة»، والخروج بمكاسب عدة، بداية من استعادة «نغمة النصر»، كما أن الفوز هو الأول للفريق على ملعب حمدان بن راشد الذي استعصى على «العميد» في كل لقاءات السابقة بين الفريقين، سواء في الدوري أو كأس الخليج العربي، ومنها الخسارة بهدف في الدور الثاني لدوري الموسم الماضي، والتعادل من دون أهداف في كأس الخليج العربي هذا الموسم.

كما أن النتيجة تعد الأكبر للنصر في البطولة حتى الآن، منذ فوزه على الجزيرة 4 - 2 في الجولة الثالثة، وخارج ملعبه أيضاً.

كما شهدت المباراة نجاح البرازيلي مارسيلو سيرينو في إحراز هدفين في شباك «الإعصار»، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف، بعدما توقف عن هز الشباك منذ مباراة الظفرة في الجولة السادسة، كما أن مباراة أمس كانت على موعد مع نجاح الأرجنتيني ماورو زاراتي، في تقديم أوراق اعتماده رسمياً بإحراز أول أهدافه بـ «القميص الأزرق»، بعد فترة طويلة عاندته فيها الكرة، وتسببت في حالة من عدم الثقة بينه وبين جماهير فريقه، ليأتي هذا الهدف المنتظر ليعيد للاعب جزءاً من «الثقة المفقودة»، ويبث الطمأنينة في قلوب جماهيره.

يذكر أن هدف زاراتي الذي حمل رقم 3 من بين الأهداف الخمسة للنصر، هو الأول له منذ 329 يوماً، ويعود آخر هدف للاعب بقميص فيورنتينا الإيطالي في مرمى نابولي يوم 22 ديسمبر 2016، بالدوري الإيطالي، قبل أن ينتقل إلى واتفورد الإنجليزي ويتعرض للإصابة بعد 3 مباريات فقط، ليغيب بقية الموسم، قبل أن ينضم إلى النصر هذا الموسم.