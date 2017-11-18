«العميد» الإعصار الأزرق !

وليد فاروق (حتا)
ضرب «الموج الأزرق» بـ «قوة الخمسة» إمام «الإعصار»، ونجح في فك أكثر من «عقدة»، والخروج بمكاسب عدة، بداية من استعادة «نغمة النصر»، كما أن الفوز هو الأول للفريق على ملعب حمدان بن راشد الذي استعصى على «العميد» في كل لقاءات السابقة بين الفريقين، سواء في الدوري أو كأس الخليج العربي، ومنها الخسارة بهدف في الدور الثاني لدوري الموسم الماضي، والتعادل من دون أهداف في كأس الخليج العربي هذا الموسم.
كما أن النتيجة تعد الأكبر للنصر في البطولة حتى الآن، منذ فوزه على الجزيرة 4 - 2 في الجولة الثالثة، وخارج ملعبه أيضاً.
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يذكر أن هدف زاراتي الذي حمل رقم 3 من بين الأهداف الخمسة للنصر، هو الأول له منذ 329 يوماً، ويعود آخر هدف للاعب بقميص فيورنتينا الإيطالي في مرمى نابولي يوم 22 ديسمبر 2016، بالدوري الإيطالي، قبل أن ينتقل إلى واتفورد الإنجليزي ويتعرض للإصابة بعد 3 مباريات فقط، ليغيب بقية الموسم، قبل أن ينضم إلى النصر هذا الموسم.
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