سفير الدولة لدى بولندا ورئيس ليجيا وارسو يزوران الجزيرة

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل عايض مبخوت الهاجري، المدير التنفيذي لنادي الجزيرة، الدكتور يوسف عيسى حسن الصابري سفير الدولة لدى بولندا، وداريوس ميودوسكي رئيس ومالك نادي ليجيا وارسو، خلال زيارتهما للجزيرة واستاد محمد بن زايد.

وعقد مبخوت وميودوسكي اجتماعاً قصيراً بحضور السفير، بحثا من خلاله سبل تقوية العلاقات الرياضية بين الناديين، وتبادل الخبرات والتجارب الإدارية والرياضية والاستثمارية، وتعرف رئيس نادي ليجيا وارسو عن قرب على أقسام شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، وإدارتها وإجراءاتها وعملياتها، بوصفها إحدى أفضل شركات كرة القدم المحترفة في الإمارات، واستعرض عايض مبخوت تجربة الشركة الرائدة في مجال تطبيق لوائح الاحتراف المحلية والآسيوية، وناقش مع ضيفه البولندي الخطط والبرامج طويلة وقصيرة الأمد التي تنفذها الشركة في مجالات إدارة وتطوير مدارس وأكاديميات الكرة وتنمية الناشئين، والمسؤولية المجتمعية، وأفضل الممارسات الإدارية والرياضية بشكل عام.

وقدم عايض مبخوت الشكر إلى الدكتور يوسف الصابري على زيارته الكريمة للنادي ولملعب محمد بن زايد، كما وصف مبخوت زيارة رئيس نادي ليجيا وارسو بالمهمة والإيجابية، وأوضح أن تبادل الزيارات بين الجزيرة والأندية الأوروبية يدعم السعي المستمر للجزيرة لتعزيز مكانته كأفضل ناد محترف في الإمارات، وأحد أفضل الأندية الرياضية المحترفة في قارة آسيا.

وأعرب داريوس ميودوسكي عن ثقته في أن زيارته لنادي الجزيرة ستكون بداية لسلسلة من الزيارات المتبادلة والتعاون المشترك بين الناديين على الصعيدين الرياضي والاقتصادي، وفرصة للتعرف على الفرص الاستثمارية والرياضية التي توفرها الإمارات للمؤسسات الرياضية الأوروبية بشكل عام والبولندية تحديداً وقدم دعوة للجزيرة وإدارته لزيارة النادي البولندي.