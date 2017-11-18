100 لاعب من «الليجا» في المونديال

عمرو عبيد (القاهرة)

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية «إنفوجراف» جمع كل لاعبي فرق «الليجا» المتوقع ظهورهم مع منتخبات بلادهم في مونديال روسيا المقبل، سواء ممن شاركوا في التصفيات الأخيرة، أو من يُنتَظَر انضمامهم للمنتخبات في البطولة العالمية.

وقالت الصحيفة: «إن 100 لاعب من نجوم الدوري الإسباني سيوجدون في روسيا العام المقبل، ضمن صفوف 23 منتخباً عالمياً، يمثلون 72% من قوام فرق المونديال!». ويمثل فريق برشلونة النسبة الأكبر إذا ما انضم 19 لاعباً من صفوفه إلى منتخبات بلادهم، إذ يشارك 16 نجماً كتالونياً بالفعل في المباريات الدولية، بجانب 3 أسماء ربما تنضم هي الأخرى لكتيبة لاعبي المونديال، في حين سيظهر 14 لاعباً من قلعة مدريد البيضاء في النهائيات، والعدد مرشح للزيادة ليصل إلى 15 نجماً، وبإضافة بعض الأسماء التي تقترب من المشاركة في كأس العالم يرتفع عدد لاعبي إشبيليه إلى 11 مقابل 10 لاعبين من صفوف أتلتيكو مدريد.

بعيداً عن منتخب إسبانيا بالطبع، فإن الأرجنتين هو المنتخب الأكثر ضماً للاعبي الليجا، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 10 لاعبين تقريباً، أبرزهم بالطبع هو الساحر ليو ميسي، مع ماسكيرانو زميله في برشلونة، ويظهر 9 لاعبين أيضاً مع منتخب أوروجواي، على رأسهم لويس سواريز من البلوجرانا ودييجو جودين نجم الأتليتي، كما يضم منتخب البرازيل خمسة لاعبين على الأقل من فرق الليجا، أهمهم الثنائي الملكي مارسيلو وكاسيميرو، بجانب باولينيو نجم البرسا الجديد.

أوروبياً يأتي المنتخب الفرنسي في الصدارة بعد لاروخا مباشرة بوجود ثمانية لاعبين في تشكيلته المختارة لخوض المونديال، منهم جريزمان هداف الروخيبلانكوس، وديمبلي وأومتيتي نجما البرسا، بجانب فاران عملاق الدفاع الأبيض، كما يمثل البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم العنصر الأبرز لليجا في صفوف البرتغال، بجانب سيميدو وأندريه جوميز من برشلونة، في حين لا يضم المنتخب الإنجليزي أي لاعب من الدوري الإسباني!