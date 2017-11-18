الشارقة إلى الهند للمشاركة في «الآسيوية»

رضا سليم (دبي)

يغادر فريق الشارقة لكرة اليد، مساء اليوم، متوجهاً إلى الهند للمشاركة في بطولة الأندية الآسيوية التي ستنطلق بعد غدٍ بمدينة حيدر أباد الهندية، وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، وأنهى الفريق استعداداته بعد عودته من معسكر القاهرة، واللعب 3 مباريات.

وتضم القائمة طبقاً للوائح 18 لاعباً، ويعتمد الفريق على الرباعي الأجنبي، بعدما ضم 3 لاعبين مصريين للعب معه في البطولة، وهم إسلام حسن ومحمد إبراهيم من الأهلي ويحيي خالد لاعب الزمالك، مع التونسي سليم الهدوي لاعب الفريق، بالإضافة إلى اللاعبين المواطنين الحراس الثلاثة محمد عبد الله وخالد سعيد وعلي حسين، بجانب أحمد هلال وإبراهيم القرص وفراس محمد وضاحي محمد ومبارك عبد الله ومحمد التميمي وبلال مال الله وخليفة سلطان وأحمد عبد الله واحمد بدر وأحمد إسماعيل.

ويرأس البعثة أحمد البح رئيس شركة الشارقة للألعاب الجماعية، ومعه ناجي ربيعة المشرف على اللعبة في النادي، ويوسف أحمد مدير الفريق، وعلي المرزوقي إدارياً، بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة وليد عبد الكافي.

وخاض الفريق تدريباته أمس بصالة النادي، بحضور الثلاثي المصري، ويسعى وليد عبدالكافي مدرب الفريق للوصول إلى انسجام اللاعبين الجدد مع الفريق سريعاً، قبل الوصول إلى مرحلة المباريات الرسمية.