«ديلي بوليتن» يخطف كأس ديرنزتاون بمضمار جبل علي

دبي (الاتحاد)

توج الجواد (غافل) لمحمد حارب العتيبة، وبإشراف هلال العلوي، وبقيادة باتريك كوسيجريف، بكأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للتحدي لجمعية الإمارات لمربي الخيول العربية الأصيلة، وذلك في الشوط الافتتاحي بمضمار جبل على الذي أقيم برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وسط مهرجان احتفالي كبير، وبلغ مجموع جوائزه المالية 455 ألف درهم.

وانتزع (غافل)، اللقب المخصص للخيول العربية الأصيلة (توليد الإمارات) لمسافة 1400 متر، مسجلاً زمناً قدره 1:41:84 دقيقة.

وظفر الجواد «ديلي بوليتن» لمحمد خليفة البسطي، وبإشراف علي راشد الرايحي وبقيادة تاج أوشي، بالشوط الرئيس على لقب مزارع ديرنزتاون لمسافة 1400 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 110 آلاف درهم، وسجل البطل توقيتاً قدره 1:25:75 دقيقة.

وتوج الجواد «فير ذا فيوري» لمنصور المنصوري، وبإشراف أحمد بن حرمش، وبقيادة كونور بيسلي، بطلاً للشوط الثاني لمسافة 1400 متر على لقب الشعفار للاستثمار البالغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم، وسجل البطل توقيتاً قدره 1:28:23 دقيقة.