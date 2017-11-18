14 خيلاً في سباق سلطان بن خليفة

دبي (الاتحاد)

يستضيف نادي الشارقة للفروسية والسباق، ثاني سباقاته لهذا الموسم، ظهر اليوم، على مضماره الرملي، ويتألف الحفل من 6 أشواط، خصصت منها 5 للخيول العربية الأصيلة ما عدا الشوط الرابع الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، ويستقطب الشوط الخامس والرئيس، على لقب سباق كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، تصنيف (صفر - 80) لمسافة 1700 متر، 14 خيلاً، يبرز منها «هامرس» بإشراف سيف الدين ديب، وبقيادة ريتشارد مولن، والمهرة «مواهب»، بإشراف إريك ليمارتنيل.

ويستهل الحفل بسباق لخيول الإنتاج المحلي تصنيف (0 ـ 45) لمسافة 1200 متر تكافؤ، بمشاركة 16 خيلاً، يقودها «ايه اف ميقات»، بإشراف إرنست اورتيل، وبقيادة ريتشارد مولن.

وهناك الفرس «الجازي»، بإشراف إريك ليمارتنيل، وبقيادة تاغ اوشيه، ومن الخيول القوية «رباح الريف» بإشراف عبد الله الحمادي، وبقيادة جيرالد افرانش.

وخصص الشوط الثاني للخيول المبتدئة بمشاركة 16 خيلاً، أبرزها «كاندوش»، و«مشيرب»، و«المتغطرس»، و«عجيب».

ويشهد الشوط الثالث ثاني سباقات الخيول المبتدئة بمشاركة 16 خيلاً، تبرز منها الفرس «ايه اف خفاجه»، بإشراف إرنست اورتيل، وبقيادة أنطونيو فريزو الحاصلة على المركز الثاني مرتين، وهناك أيضاً «مالاب»، بإشراف اليس جيني، وبقيادة تاغ اوشيه.

وخصص الشوط الرابع للخيول المهجنة الأصيلة تصنيف (صفر - 65) لمسافة 2000 متر تكافؤ، وتشارك في الشوط 14 خيلاً قوية، ويتصدر المنافسة الجواد «داركينج»، بإشراف إسماعيل محمد، وينافس أيضاً «سكاي جازر»، بإشراف علي الرايحي، وبقيادة تاغ اوشيه.

ويشهد الشوط السادس، في ختام الحفل، تحدي الخيول عمر 4 سنوات فقط لمسافة 1700 متر، بمشاركة 16 خيلاً، ويتوقع أن يقود التنافس «ايه اف باهي»، بإشراف إرنست اورتيل، وبقيادة أنطونيو فريزو، فقد خسر هنا قبل أسبوع بفارق ضئيل، أما رفيقته في الإسطبل «دانة» فبقيادة ريتشارد مولن.