11 ولاية برازيلية تحلم باستضافة «جراند سلام» للجو جيتسو

أمين الدوبلي (أبوظبي)
كشفت 11 ولاية برازيلية عن رغبتها في تحقيق حلم استضافة جولة من بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المنظمة للجولات مع مسؤولي اللعبة في هذه الولايات على هامش النسخة الثالثة من بطولة «أبوظبي جراند سلام» التي أقيمت من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري على صالة كاريوكا 1 بمدينة ريو دي جانيرو، والتي حضرها 32 ألف متفرج على مدار ثلاثة أيام.
وحرصت اللجنة المنظمة على عقد هذا الاجتماع للاطلاع على آخر المستجدات في تجارب الولايات البرازيلية المختلفة، إلى جانب حشدها خلف الاتحاد الرسمي للعبة برئاسة والتر ماتس.
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وأجمع مسؤولو الولايات البرازيلية على رغبتهم في أن يصل قطار الجولات إلى مدنهم، وأكد رودريجو ناتالينو، رئيس لجنة اللعبة في برازيليا، أن تنظيم إحدى الجولات أبوظبي في البرازيل كان أملًا، وأصبح حقيقة، لأنه الحدث الأنسب للاحتفاء بأبطال هذه الرياضة الذين كانوا مغمورين لسنوات طويلة، وتقديمهم إلى وسائل الإعلام العالمية بثوب النجومية، مشيراً إلى أن وجود أبوظبي جراند سلام في ريو دي جانيرو أكبر دعم للرياضة في البرازيل، لأنها أهم منصة تستخدم من قبل عشاق اللعبة للترويج لرياضتهم ونشرها، وأبرز المحطات للتعبير عن تحول رياضتنا من الهواية إلى الاحتراف، وهو الأمر الذي يجعلني سعيداً وفخوراً.
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