«ديربي جديد» لتحديد «فارس مدريد»

مراد المصري (دبي)

على غرار النزالات النبيلة التي ينطلق فيها فارسان على صهوة الجواد ترقباً لموعد الصدام ليبقى فارس واحد صامداً قادراً على إكمال طريقه نحو الجائزة، سيكون حال الجارين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في مواجهة «ديربي مدريد» الليلة في الدوري الإسباني، والتي يدرك كلاهما أن على أحدهما تحقيق الفوز فيها ليكمل مهمة اللحاق ببرشلونة متصدر الترتيب.

وبعد انقضاء 11 ‬جولة ‬من ‬مسابقة ‬الدوري ‬الإسباني، ‬يبتعد ‬برشلونة ‬بفارق ‬8 ‬نقاط ‬عن ‬فريقي ‬العاصمة ‬اللذين ‬توقف ‬رصيدهما ‬عند ‬23 ‬نقطة، ‬وهو ‬ما ‬يجعل ‬التعادل ‬ممنوعاً ‬عليهما، ‬لتتحول ‬المباراة ‬إلى ‬أشبه ‬بمباراة ‬نهائية ‬يكون ‬الفوز ‬مطلباً ‬فيها ‬من ‬أجل ‬تحديد ‬هوية ‬الفريق ‬الذي ‬سيواصل ‬مشواره ‬بطموحات ‬حصد ‬اللقب، ‬فيما ‬قد ‬يكتفي ‬الثاني ‬بجمع ‬أوراق ‬خيبته، ‬ويبدأ ‬بالتحضير ‬للموسم ‬الجديد ‬مبكراً.

ويمر مدربا الفريقين بضغوط كبيرة، بداية من الفرنسي زين الدين زيدان الذي فقد بعضاً من «سحره» الخاص مع الفريق «الملكي» بنتائجه المتواضعة في الدوري، والأداء الذي رسم علامات الاستفهام، خصوصاً بعد السقوط بثلاثية أمام توتنهام الإنجليزي في المسابقة الأوروبية.

ورغم ذلك كشف نادي ريال مدريد عن إحصاء مثيرة للاهتمام لدعم مدربه، بكونه صاحب أفضل سجل بين جميع مدربي النادي على مر تاريخه، حينما يتعلق الأمر بخوض مباراة خارج الديار، حيث سيقام الديربي للمرة الأولى على ملعب واندا الجديد الخاص بأتلتيكو مدريد. ونجح زيدان بتحقيق الفوز في 27 ‬من ‬34 ‬مباراة ‬خاضها ‬خارج ‬ملعب ‬البرنابيو ‬في «‬الليجا» ‬بنسبة ‬نجاح ‬تبلغ ‬79.4%، ‬وهو ‬ما ‬جعله ‬في ‬أقل ‬من ‬عامين ‬أحد ‬أبرز ‬المدربين ‬في ‬تاريخ ‬ريال ‬مدريد.