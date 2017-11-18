«استعراض الكبار» على «مسرح الأحلام»

عبد الله عامر (العين)

«قمة الكبار» على «مسرح الأحلام»، العنوان الأبرز لمواجهة العين والجزيرة مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد، بالعين ويسعى «الزعيم» لفك «شيفرة» الضيف، حيث لم يستطع تذوق طعم الفوز على «حامل اللقب» في مباراتي الموسم الماضي، إضافة إلى لقاء كأس الخليج العربي هذا الموسم، وتكبد «البنفسج» الخسارة، في آخر ثلاث مواجهات بين الفريقين.

كما أن أصحاب الأرض يسعون لرد الدين من الفريق الوحيد الذي فاز عليهم هذا الموسم، رغم أنها في كأس الخليج العربي، ويريد «الزعيم» أيضاً تأكيد جدارته بقمة البطولة والثبات عليها.

على الطرف الآخر، يعول الجزيرة كثيراً على خبرة مدربه في خطف الفوز، وتميز العهد بالتفوق على «البنفسج» في الفترة الأخيرة، واللحاق بركب المنافسة على الدرع.

وتتشابه ظروف طرفي اللقاء إلى حد ما، خاصة بعد عودة القوة الضاربة للفريقين، وفي معسكر «الزعيم» يعود المتألق «عموري»، ليمتع الجماهير بفنون كرة القدم، بتمريراته وصولاته وجولاته مع فريقه، أما «فخر أبوظبي» عاد إليه علي مبخوت هدافه المفضل وعاشق الشباك وأفضل هداف في تاريخ دوري المحترفين، ليمنح الفريق قوة جديدة في أمس الحاجة لها، خاصة في ظل اعتماد على الهجمات المرتدة التي تحتاج إلى سرعة مبخوت وخبرته في التعامل مع مدافعي المنافس داخل المنطقة وخارجها.