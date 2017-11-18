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منصور بن محمد يشهد المهرجان الخامس

497 شخصاً يدخلون موسوعة جينيس في القفز
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تاريخ النشر: السبت 18 نوفمبر 2017

رضا سليم (دبي)

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أمس فعاليات المهرجان الخامس والأخير لمبادرة «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وذلك في دبي فستيفال ستي.

كما حضر الفعاليات هلال المري المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي والمدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر آل رحمة الأمين العام المساعد للمجلس، وعدد من الشخصيات الرياضية.

وشهد المهرجان الذي يختتم فعالياته اليوم، تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس لأكبر عدد من الأشخاص الذين يمارسون تمارين القفز خلال وقت واحد، حيث وصل عدد الذين شاركوا إلى 497، وهو رقم قياسي جديد ينضم إلى مجموعة الأرقام القياسية التي تحققت على مدار شهر مدة المبادرة.

وتفاعل الجمهور مع الأنشطة الممتعة، بما في ذلك الزومبا، وعرض مهارات كرة القدم الحرة «فري ستايل»، وعروض الباليه، واليوجا، وكرة الطاولة، والتدريبات الرياضية، وجلسات تدريبية خاصة، كما تفاعل الجمهور على المسرح الرئيسي مع جميع الفقرات التي قدمها المشاركون، واستمتع الأطفال بممارسة اللياقة البدنية في منطقة الألعاب بجانب سباق الدراجات للصغار، وتحولت منطقة فستيفال ستي إلى ملتقى عائلي كبير لممارسة اللياقة البدنية.

ويصل التحدي إلى اليوم الأخير بالفعاليات التي تمتد على مدار 9 ساعات، حيث يودع الجمهور التحدي والذي استمر على مدار شهر وتنقل بين مناطق دبي، وكانت له ردود فعل في مختلف إمارات الدولة، حيث مارس الجمهور عدداً كبيراً من الألعاب منها الكريكيت الشاطئية، وركوب الدراجات، وكرة القدم، والرياضات الجماعية، والمشي، واليوجا، والمشي وغيرها الكثير، وشجعت المبادرة جميع الأفراد من مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية على المشاركة الفردية أو الجماعية، لممارسة الرياضة وتحسين مستوى لياقتهم البدنية. ... المزيد
     
 

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