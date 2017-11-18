احتفاءً بالعيد الوطني «شرطة أبوظبي» تستقبل العُمانيين في مطار أبوظبي بالورود



تاريخ النشر: السبت 18 نوفمبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) استقبل قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، الأشقاء العمانيين القادمين إلى مطار أبوظبي الدولي والمنافذ البرية في الإمارة، بالورود وأعلام سلطنة عمان الشقيقة، ابتهاجاً بالذكرى السابعة والأربعين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة. وشارك في تنفيذ الاحتفالية إدارة شرطة أمن مطار أبوظبي الدولي والشركاء الإستراتيجيون، والذين عبروا عن بهجتهم وسعادتهم الغامرة بهذه المناسبة، حيث قدم منتسبو شرطة أبوظبي لأشقائهم العمانيين القادمين إلى الإمارات من مختلف المنافذ، الورود تهنئة بهذه المناسبة العزيزة والغالية على قلوبهم.