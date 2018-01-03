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«الإمارات العالمية للألمنيوم» تحقق أعلى معدل للتوطين
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تاريخ النشر: الخميس 04 يناير 2018

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، أعلى معدل للتوطين بنهاية 2017، بنسبة بلغت 37.6% وبما يتخطى المستهدف، ويفوق أعلى معدلات التوطين المحققة في تاريخ الشركة منذ تأسيسها عام 2014 باندماج شركتي «دوبال» و«إيمال».

وتستهدف الإمارات العالمية للألمنيوم الوصول بنسبة التوطين إلى 40% في أهم المناصب بحلول عام 2020، وحققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم النسبة الأعلى من توظيف الإماراتيين، مقارنة بالشركات الكبرى في الدولة.

وكانت نسبة التوطين المستهدفة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لعام 2017 تبلغ 37%.وقال عبد الله كلبان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، «يقود موظفونا الأداء المتنامي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بما في ذلك مواهبنا المحلية.

كما نركز على استقطاب أفضل الكفاءات، ومنحها فرصاً تنمويَة، وبناء مستقبل مهني أفضل.

وتماشياً مع أهداف رؤية الإمارات 2021، فإننا نهدف إلى تسخير كافة الإمكانات للقوى العاملة الوطنية». وركزت الإمارات العالمية للألمنيوم على تطوير مهارات موظفيها على مدى عقود، وتعتبر اللجنة التنفيذية في الشركة خير مثال على المنهج الذي تتبعه الشركة. ... المزيد
     
 

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