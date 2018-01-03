«الإمارات العالمية للألمنيوم» تحقق أعلى معدل للتوطين

أبوظبي (الاتحاد)
حققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، أعلى معدل للتوطين بنهاية 2017، بنسبة بلغت 37.6% وبما يتخطى المستهدف، ويفوق أعلى معدلات التوطين المحققة في تاريخ الشركة منذ تأسيسها عام 2014 باندماج شركتي «دوبال» و«إيمال».
وتستهدف الإمارات العالمية للألمنيوم الوصول بنسبة التوطين إلى 40% في أهم المناصب بحلول عام 2020، وحققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم النسبة الأعلى من توظيف الإماراتيين، مقارنة بالشركات الكبرى في الدولة.
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