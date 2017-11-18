إفصاحات مخيبة تثقل كاهل الأسهم الأوروبية

ميلانو (رويترز)

استقرت الأسهم الأوروبية أمس الجمعة حيث أثقلت إفصاحات مخيبة للآمال من الشركات وخفض تصنيفات من جانب السماسرة كاهل السوق عموماً في حين ارتفع سهم سكاي للتلفزيون المدفوع بفعل تكهنات عن اهتمام بشرائها. ونزل سهم إليور 18 بالمئة بعد أن خفضت ثالث أكبر شركة تموين أوروبية توقعات أرباحها وهبط سهم مجموعة فيفندي للإعلام عند الفتح بعد أن جاءت نتائج الربع الثالث من العام دون توقعات المحللين.

وأثرت تلك التراجعات والأداء الضعيف لأسهم الشركات الصناعية سلباً على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الذي كان مستقراً عند 385 نقطة بحلول الساعة 0824 بتوقيت جرينتش إثر انتعاش قوي في الجلسة السابقة.

وانخفضت أسهم اتش اند ام وإنديتكس أكثر من اثنين بالمئة بعد خفض تصنيفها من سماسرة.