الهاجري: أبوظبي تتقدم بخطى ثابتة لتحقيق التنوع الاقتصادي

أبوظبي (الاتحاد)

اجتمع معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بمقر الدائرة أمس مع سيروس حبيب نائب حاكم ولاية واشنطن الاميركية الذي يزور إمارة أبوظبي حاليا على رأس وفد رسمي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارة وولاية واشنطن في عدد من القطاعات الاقتصادية.

وتم خلال الاجتماع، الذي حضره خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة، بحث سبل تطوير وتعزيز التجارة والاستثمار بين أبوظبي والولايات المتحدة بما يمكنهما من تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين واتخاذ القرارات المناسبة الرامية الى تفعيل دور القطاع الخاص في البلدين من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها حكومتا البلدين الصديقين.

وأكد الهاجري أن العلاقات الإماراتية الأميركية باتت اليوم أكثر قربا من ذي قبل وتتميز بعمقها الاستراتيجي في العديد من المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية منها، مشيرا الى ان هذه العلاقات تتيح للشركات في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام الاستفادة من المعرفة والخبرات الدولية التي تتمتع بها الشركات الأميركية العالمية.

وقال إن إمارة أبوظبي تتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق التنوع الاقتصادي الذي تستهدفه رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 بما يحقق لها الفرصة لزيادة اندماجها في الاقتصاد العالمي عبر خلق الفرص والحوافز والتسهيلات للقطاع الخاص والمستثمرين من مواطني دولة الامارات والاجانب للحصول على الفرصة المناسبة لتوسيع أعمالهم وخلق شراكات استراتيجية مع نظرائهم من مختلف دول العالم.