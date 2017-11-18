«بيتر لايف» تعتزم التوسع بالسوق المحلي

أكد زياد حديب، استعداد شركة بيتر لايف التابعة لمجموعة عيسى صالح القرق، لإعادة افتتاح فرعها في دلما مول في أبوظبي بعد إعادة تصميمه وتطويره، وذلك خلال شهر يناير المقبل.

وقال: إن الشركة التي تمتلك 5 متاجر كبيرة في الإمارات منها 3 في دبي تخطط لافتتاح فرع جديد في واحة دبي للتصاميم بداية العام المقبل، مع زيادة التركيز على تنفيذ المزيد من التعاقدات مع شركات التطوير العقاري الكبيرة من أجل توريد الأجهزة المنزلية للمشروعات التي تقوم بتطويرها، منوهاً أن تجهيزات المشاريع العقارية الكبيرة تمثل نسبة 30% من مبيعات الشركة التي تعمل في 3 قطاعات رئيسة هي تجارة الجملة والتجزئة والتوريد للمشاريع العقارية الكبيرة.

وفيما يخص توسع الشركة خارجياً، أفاد حديب، بأن التوسع الخارجي يعد من أولويات الشركة وضمن مخططاتها الاستراتيجية على المدى الزمني الطويل، وفي الوقت الحالي تستهدف الشركة زيادة العلامات التجارية التي تعرضها بعد أن وصلت إلى 40 علامة عالمية بمنتجات مختلفة تناسب كافة مستويات الدخل.

وذكر، أن استراتيجية شركة بيتر لايف الجديدة ترتكز على تقديم خيارات متعددة وحلول متنوعة لأجهزة المطبخ بما ينسجم مع متطلبات العملاء بالدولة ويلبي رغباتهم، إذ تهدف الاستراتيجية الجديدة لتقديم أفضل الحلول للعملاء.

وبين حديب، أن المشاريع العقارية في الإمارات تتميز بالفخامة، ولذا يتم تجهيزها بأعلى نوعيات الأجهزة المنزلية، خاصة الأجهزة المدمجة التي تلقى رواجاً كبيراً من المطورين العقاريين والمستهلكين ذوى الدخل المرتفع، حيث تصل تكلفة تجهيز الوحدة العقارية الواحدة إلى 150 ألف درهم للنوعيات الفاخرة من الأجهزة المنزلية.