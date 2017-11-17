أكد أن الاختبار عسير قرقاش: الإجماع العربي خيارنا لمواجهة الهيمنة والطائفية



تاريخ النشر: الجمعة 17 نوفمبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية: «إن خيارات العرب واضحة جليّة في هذه المفاصل، إما أن نراهن على توجه عربي جامع، يرفض الهيمنة والطائفية والسطوة الإقليمية، أو نروّج لوصايات إقليمية ونلبسها أثواب المقاومة والمذهب والحزب». وأضاف في تغريدات على حسابه في «تويتر»: «وفي خضم التحديات الحالية يبدو راسخاً أن الخيار العربي هو الأسلم، فدونه سيطرة المذهب والحزب على حساب الأوطان الحرة وخطر تشظي ما تبقى لنا من موقع وكرامة.. الاختبار عسير والحلّ في الإجماع العربي». و«أما الخطاب المذهبي المغلف بشعارات المقاومة والممانعة فلا يمثل بديلاً للموقف العربي، فهو نموذج تعرى بنفاقه وازدواجيته وببعده المذهبي وسعيه لإخضاع العرب للنفوذ الإيراني».