مجلس الجامعات المصرية يقرر مقاطعة أي فعاليات في قطر



تاريخ النشر: الجمعة 17 نوفمبر 2017 القاهرة (مواقع إخبارية) أعلن المجلس الأعلى للجامعات المصرية في اجتماعه الشهري أمس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار وحضور وزير التربية والتعليم الفني طارق شوقي وعدد من المسؤولين، مقاطعة أعضاء هيئة التدريس لأي فعاليات في قطر. وأعلن عبد الغفار الانتهاء من اللائحة الطلابية في شكلها النهائي بعد مراجعتها من مجلس الدولة، واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، وطلب من رؤساء الجامعات بدء الاستعداد لإجراء الانتخابات الطلابية بدءا من أوائل ديسمبر المقبل. وأكد الوزير على دعم المجلس الأعلى للجامعات تفعيل صندوق تحسين أوضاع العاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس تنفيذاً للقرارات الوزارية ذات الصلة في هذا الشأن، مؤكدا أن المجلس الأعلى للجامعات ملتزم بدعم وتشجيع تفعيل هذا الصندوق وذلك في الإطار التشريعي المناسب، كما تم مخاطبة وزارة المالية بهذا الشأن والتي أكدت عدم ممانعتها، مع تقديم الإطار التشريعي الذي ينظم ذلك. وطالب بتنظيم زيارات ميدانية خلال الفترة المقبلة لرؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات للمدن الجامعية للوقوف على مدى جاهزيتها من حيث تقديم الخدمات وتقديم تقرير دوري عن أوجه التطوير الذي تشهده وحل المشكلات الموجودة بها. وأكد عبد الغفار على التزام الجامعات بقرار مقاطعة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات للمشاركة في أي فعاليات بدولة قطر. وشدد على تقديم الدعم المستمر للأنشطة الطلابية واستمرار القوافل الطلابية التي تنظمها الوزارة للمشروعات القومية ضمن مبادرة كل يوم جديد، مشيرًا للتعاون بين الجامعات الحكومية والجهات المعنية بالدولة. وأكد على ضرورة استمرار التعاون بين الجامعات ومراكز التميز العلمية من خلال بروتوكولات التعاون وتنظيم زيارات ميدانية للطلاب والباحثين للمراكز.