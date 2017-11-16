5 آلاف تونسي يعيشون ظروفاً صعبة في قطر

ساسي جبيل (تونس)

تضخم الحديث في الأوساط الاجتماعية في تونس حول ما أوضحه مجلس الجالية التونسية في قطر في بيان للرأي العام، مؤكداً فيه أن ما تم ذكره في تصريح لرئيس المجلس حول عدد العاطلين عن العمل من التونسيين في قطر بلغ 5 آلاف، إنما يقصد به عدد الوافدين إلى قطر خلال الأعوام الماضية عن طريق شركات تشغيل قطرية مشبوهة تبيع عقود عمل وهمية، وأن عدداً مهماً منهم يعاني من البطالة وحالات اجتماعية مزرية خاصة، تستوجب حلولاً عاجلة، وتدخلاً سريعاً من السلطات.

وكان رئيس مجلس الجالية التونسية بقطر، إبراهيم حشيشة، قد تحدث في تصريح لإذاعة «موزاييك» الخاصة أن أكثر من 5 آلاف تونسي في قطر من دون عمل، ويعيشون في ظروف غير لائقة بسبب إشكاليات مرتبطة بمكاتب التشغيل الوهمية ومنح تأشيرات العمل في تونس. وأوضح المجلس أن السبب الرئيس لهذه الظاهرة هو مكاتب التشغيل الوهمية التي تبيع تأشيرات مزيفة وتعدهم بالأمل في قطر، داعياً السلطات التونسية إلى التدخل ووضع حد لمثل هذه الممارسات.

مثل هذه الأوضاع جعلت الأوساط الاجتماعية في تونس، تعلق على السلوك القطري في ظل نظام «الحمدين» الذي يروج في الظاهر أنه يساعد العاطلين عن العمل التونسيين في أزمتهم الاقتصادية والاجتماعية بعد انتفاضة يناير 2011، وفي الباطن يبعثر أوراقهم، ويحرص على تجويعهم ومزيد تعميق أزمتهم وتهميشهم.

إلى ذلك، أطلقت الحكومة التونسية حملة واسعة للحد من الاحتكار، في خطوة لمجابهة الارتفاع الكبير للأسعار، في ظل معاناة الأسواق التونسية منذ أسابيع نقصاً في التموين، وارتفاعاً قياسياً بالأسعار، وبشكل خاص بالخضراوات والغلال.