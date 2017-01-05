«دبي التجاري العالمي» يمنح «الفطيم كاريليون» عقداً بقيمة 725 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

منح مركز دبي التجاري العالمي شركة الفطيم كاريليون عقداً بقيمة 725 مليون درهم، لتنفيذ المرحلة «1A6» من مشروع «ون سنترال»، مشروع التطوير العقاري المتكامل، الواقع بين مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض وأبراج الإمارات، في قلب منطقة الأعمال التجارية في دبي. وتصل مساحة المرحلة الجديدة إلى 182,500 متر مربع، وتتكون من برجين فاخرين للمكاتب من المستوى (A)، يبلغ ارتفاعهما 8 طوابق و12 طابقاً على الترتيب، ويبدأ تنفيذ المرحلة الجديدة في يناير الجاري، ومن المقرر أن تنتهي بنهاية 2018.

وكانت شركة «الفطيم كاريليون» انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى «1A2» من المشروع ويتم تأجيرها حالياً، كما أشرفت على الانتهاء من المرحلة «1A5»، التي كان تم التعاقد عليها في أكتوبر 2015. وبهذا العقد الأخير تصل إجمالي قيمة العقود التي فازت بها شركة الفطيم كاريليون في مشروع «ون سنترال» إلى 1,8 مليار درهم.

وقال جورجيت سينج، نائب أول الرئيس لإدارة العقارات في مركز دبي التجاري العالمي «ستستمر علاقتنا مع (الفطيم كاريليون) لتطوير مباني مكتبية راقية جديدة بمعايير عالمية بمستوى (A) في قلب منطقة الأعمال التجارية في دبي، وستوفّر تلك المساحات المرنة بجودتها العالية، فرصاً تجارية مميزة في قلب المنطقة».

واستطرد «يعزز تأسيس (ون سنترال) ضمن المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، مكانتنا في تقديم وجهة محفّزة للأعمال تحت إدارة محترفة، ويؤكد تأجير جميع وحدات المرحلة الأولى من المشروع على نجاحنا في استقطاب أهم الشركات العالمية، والإقليمية، لإقامة مقراتها الإقليمية في دبي».

وتم تصميم مشروع «ون سنترال»، وفقاً لأرقى مستويات ومعايير الجودة، وتتكون هذه المرحلة من مكاتب راقية من المستوى (A)، الحائزة معيار «ليد الذهبي»، الشهادة التي يصدرها المجلس الأميركي للمباني الخضراء.

من جانبه، قال ريتشارد هوسون، الرئيس التنفيذي لشركة الفطيم كاريليون «يسعدنا أنه قد تم اختيارنا لتنفيذ المرحلة 1A6 من المشروع، التي تمثل المرحلة الثالثة من (ون سنترال)، ما يؤكد توافر فرص جيدة في سوق التطوير العقاري، حيث يهتم العملاء بقدراتنا وسمعتنا في تنفيذ مستويات عالية من الجودة، والسلامة، والثقة، ونحن نتطلع إلى استمرار علاقتنا الوثيقة مع مركز دبي التجاري العالمي لتنفيذ مثل هذا المشروع المهم».