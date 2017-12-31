نهيان بن زايد شخصية عام 2017 الرياضية

أمين الدوبلي (أبوظبي)

نستقبل اليوم عام 2018 بطموحات كبيرة، وآمال عريضة.. وتقف رياضتنا على بوابة العام الجديد بالمزيد من الفخر والاعتزاز من خلال إنجازاتها الكبيرة التي سطرها أبناء الوطن المخلصون في كل المحافل، والتي ارتفع فيها علم الدولة خفاقاً ليعلن عن مجدٍ جديد للتاريخ في سجلات الشرف على المستويات الخليجية والعربية والقارية والعالمية.

ونحن نبدأ عامنا الجديد، يتطلع أبطالنا في كل الألعاب إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والألقاب، ويستمدون العزم من قيادتنا الرشيدة التي تدعم الرياضة والرياضيين، وبرغم أن الإنجازات التي حققها أبطالنا عام 2017 دخلت في خزائن الزمن، فإنها ستبقى طويلاً في ذاكرة الأجيال، بما سطره نجومنا في مختلف الألعاب من قصص ممتعة، وبطولات غالية، وألقاب ثمينة، ولحظات تاريخية، ساهمت جميعها في تعزيز مكانة الدولة على خريطة الرياضة العالمية، ورفعت رايات الفخر في ميادين التألق والإبداع، ورسمت الفرحة فوق الوجوه، وأدخلت البهجة إلى القلوب، ولعل أبرزها حصيلة الميداليات الملونة في دورة ألعاب الصالات الآسيوية، وفوز فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا-1 ببطولة العالم، وتسجيل أرقام جديدة في ألعاب القوى العالمية بأسماء لاعبينا من أصحاب الهمم، وحصد الكثير من الميداليات الذهبية في الجو جيتسو على المستويين الآسيوي والعالمي للناشئين والكبار، وإحراز الكثير من الألقاب القارية والعالمية في بطولات الشطرنج، فضلاً عن تحقيق إنجاز غير مسبوق في كرة القدم بحصول الجزيرة على المركز الرابع في بطولة العالم للأندية، وغيرها من الإنجازات الأخرى في مختلف الألعاب.

حرصنا على أن نواصل إجراء استفتاء «الاتحاد» لاختيار أفضل النجوم والأحداث على مدار العام في النسخة الرابعة، بمشاركة 117 شخصية، للتصويت في 5 فئات هي شخصية العام الرياضية، وأفضل إنجاز، وأفضل رياضي، وأفضل رياضية والحدث الأبرز في عام 2017.

وأسفرت نتائج الاستفتاء، عن فوز سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بلقب شخصية العام، وجاء فوز سموه على ضوء الطفرة الكبيرة التي أحدثتها العاصمة أبوظبي في استضافة وتنظيم كبرى الأحداث العالمية، مثل بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، وبطولة جاري بلاير الخيرية للجولف، وأبوظبي الدولية لجمال الخيول، وسباق ريد بول الجوي الجولة العالمية، وطواف أبوظبي، وبطولة العالم للترايثلون، وكأس العالم للسباحة، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وبطولة أبوظبي العالمية للغطس، وبطولة الاتحاد الدولي لهوكي الجليد للسيدات، وبطولة أبوظبي جراند سلام للجودو، مؤتمر أبوظبي الدولي لرياضة المرأة، وبطولة أبوظبي للزوارق السريعة الفئة الأولى، وجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1، وكأس العالم للأندية.