«وطن الخليج» تحلق بلقب «الذهبي المفتوح» لمزاينة لقايا بكار

سويحان (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، بحضور الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان أمس في ميدان سباقات الهجن بسويحان مسابقات اليوم الخامس لـ «مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2017»، وتوج سموه الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في الشوط الذهبي المفتوح لمزاينة لقايا بكار، حيث انتزعت «وطن الخليج» لحميد سعيد بن الشرف المحرمي الناموس ونال جائزة عينية عبارة عن سيارة فاخرة، وجاءت ثانية «جينار» للشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وحلت ثالثة «مكيدة»، للشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، وجاءت رابعة «الشاهينية» لمبارك سيف محمد سيف المنصوري، وحلت في المركز الخامس «مطيلة» للشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وجاءت سادسة «عسرة» لمسعود مهدي هطيل الأحبابي، وحلت في المركز السابع «الثريا» لمسفر محمد عايض القحطاني، ونالت المركز الثامن «زعفرانة» للشيخ محمد بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وحصلت على المركز التاسع «مياسة» لهداف رضوان عيضة المنهالي، وجاءت في المركز العاشر «نوادر» لسالم محمد سهيل عنوده العامري.

كما توّج سموه الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في شوط الجماعة الفضي لمزاينة لقايا بكار، حيث ظفرت «طرب» لسلطان بن علي بن هياي المنصوري بالناموس، وحلت ثانية «شف بن قاسم» لعمر عوض عبدالله قاسم العامري، وجاءت ثالثة «سمحة» لمحمد بن عايض القحطاني، وجاءت رابعة «إنذار» لعبدالمجيد بن نصيب بن حمد الرواحي وحلت في الترتيب الخامس «هيمنة» لمطرف مسعود مهدي هطيل الأحبابي، وجاءت في المركز السادسة «اللاكسس» لسيف بن علي بن سيف السعيدي وحلت سابعة «رمز» لخميس بن محمد الشدي المنصوري وجاءت ثامنة «جبارة» لناصر حمد سهيل عوض الخيلي، وحلت تاسعة «مراسيم» لسليمان حميد خميس البادي وحصلت على المركز العاشر «حربة» لحمد مبارك علي المنصوري.

وتوج سموه الفائزين بالمراكز العشرة الأولى لشوط الجماعة الذهبي لفئة لقايا بكار، وحصدت «سلطة» لسلطان علي بن هياي المنصوري اللقب ونالت سيارة فاخرة وجاءت ثانية «عزة» لحمد بن خلفان بن سيف المعولي، وجاءت ثالثة «تحرير» لعبدالله أحمد خليفة طوار الكواري، حلت في المركز الرابع «العاصفة» للبخيت بن عيضة بن طناف المنهالي، وجاءت خامسة «هيبة» لسعيد محمد راشد المنصوري، ونالت المركز السادس «بنت صوغان» لسلطان علي بن هياي المنصوري، وحلت في المركز السابع «انتباه» لمحمد سالم حموده محمد المنهالي، وجاءت ثامنة «سيادة» لعبدالله زايد سعيد حارب المنصوري، وحلت تاسعة «الوافية» لمحمد سهيل حمد عنوده العامري، فيما حل في المركز العاشر «صوغة» لحاكم مبخوت عبدالله المنهالي.

كما توج سموه الفائزين بالمراكز العشرة الأولى لشوط التلاد، وانتزعت «بلوة» لسالم طارش حمدان سيف المنصوري الناموس والسيارة، وحلت ثانية «خزامة» لأحمد بخيت عبيد بالعرطي المنصوري، وجاءت ثالثة «مشغلة» لراشد مبارك حمد الهاجري ونالت المركز الرابع «حظ» لخميس ماجد بن شفيان المنصوري واحتلت المركز الخامس «دولة» لأبداح بن شينان الهاجري ونالت المركز السادس «كيف» لعبدالله براك عبدالله المزروعي وجاءت سابعة «وعد» لمحمد عمير بوعلامة القبيسي وحلت ثامنة «دمعة» لمعيوف حمدان حويرب المنصوري وفي المركز التاسع جاءت «اليمامة» لحمد جابر عمير المنصوري فيما ذهب المركز العاشر لـ «شواهين» لمبخوت محمد لطية العامري.