شيخ الأزهر يزور مخيمات «الروهينجا» في بنجلاديش

عواصم (وكالات)

يزور فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين خلال شهر نوفمبر الحالي مخيمات مسلمي الروهينجا اللاجئين في بنجلاديش ويلتقي كبار المسئولين والقيادات الدينية فيها.

ويعقد عباس شومان وكيل الأزهر الشريف والدكتور علي راشد النعيمي أمين عام مجلس حكماء المسلمين بعد غد الأحد مؤتمرا صحفيا في مشيخة الأزهر الشريف للإعلان عن تفاصيل الزيارة.

وتتزامن زيارة الإمام الأكبر ووفد مجلس حكماء المسلمين إلى بنجلاديش مع استكمال الاستعدادات لانطلاق أولى القوافل الإغاثية والإيوائية التي يوجهها الأزهر الشريف لمساعدة ودعم اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش الذين يتجاوز عددهم مئات الآلاف من الشعب البورمي ويعانون من أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة.

وندد تقريران منفصلان تضمنا أدلة متزايدة بحصول عملية إبادة ضد الروهينجا أن قوات الأمن البورمية قامت بذبح أفراد من هذه الأقلية المسلمة وإحراق آخرين أحياء وبعمليات اغتصاب جماعية ضد نساء وفتيات.