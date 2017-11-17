تشكيل الحياة في أعمال 20 فناناً باكستانياً

غالية خوجة (دبي)

افتتح في غاليري (آنياه ‏‏ An Yahh) في دبي، مساء أول أمس، معرض فني شارك فيه 20 فناناً باكستانياً من الجيل الجديد الذين تتراوح أعمارهم بين (25 - 40) عاماً، تضمنت أعمالهم مواضيع عديدة تتحدث عن الحياة بأمكنتها وشخوصها وأحلامها وآلامها، وآثارها المنتشرة في اللوحات الباحثة عن تداخلات جديدة للفن المعاصر، وتوزيع مفرداتها على الكتلة والفراغ، وما تحيل إليه من عوالم ومعالم، تحكي الكثير عن التشكلات المحلية الباكستانية، وعلاقتها مع العالم، هذا ما أكدته زينب عمر من غاليري (ماي آرت وورد My Art World) ومقره باكستان، قائلة: نريد أن يرى العالم المواهب الباكستانية الجديدة وتطور الفن، وهذا هو معرضنا الأول في دبي بعد الهند ولندن.

عكست اللوحات بألوانها وتشكيلاتها حالات رومانسية، واقعية، تجريدية، وكولاجية، كما برزت لوحات بالخط العربي لآيات قرآنية. ومن الفنانين المشاركين نذكر: شيستا مومن، شبلي منير، مهنور حسين، أوجالا خان، صوفيا سايس، دعاء عباس، شهرزاد جينجيو، ومحسن الشيخ.

وعندما سألنا الفنانة فائزة شيخ عن إحدى لوحاتها الكولاجية، وعلاقتها بالخط العربي، أجابت: كتبت آية من القرآن الكريم بلون أسود على خلفية بيضاء، أتمنى لو أعرف العربية كما يجب، نثرتُ على جهات اللوحة وروداً ملونة بالألماسي والبنفسجي والأحمر، وزركشتها برقائق الذهب عيار (24).