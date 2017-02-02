نمو قوي للسيارات الكهربائية خلال عشرين عاماً

لندن (د ب ا)
يتوقع مجموعة من خبراء الطاقة، ارتفاع حصة السيارات الكهربائية من سوق حركة النقل البري في العالم لتصل إلى 35% من هذه السوق خلال العشرين عاماً المقبلة، وهو ما سيؤدي إلى تراجع الطلب على الوقود الكربوني.
وبحسب الدراسة التي أجراها الباحثون في مركز أبحاث «كربون تراكر» (متتبع الكربون) ومعهد «جرانثام إنستيتوت لدراسات التغير المناخي» في كلية «إمبريال كوليدج لندن»، فإن تراجع أسعار السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الطاقة الشمسية يمكن أن تكشف أن نماذج التوقعات التي استخدمتها شركات الطاقة الكبرى في العالم «أساءت بشكل كبير تقدير التقدم في التقنيات منخفضة الانبعاثات الكربونية».
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