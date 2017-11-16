حتا والنصر «الموج الأزرق» أمام «عقدة الإعصار»!

مراد المصري (حتا)

يسعى حتا والنصر لـ«تضميد الجراح»، في لقاء يحمل في طياته الكثير من الإثارة، وتفوح منه رائحة الثأر، تحديداً من جانب «العميد» الذي عانى منذ الموسم الماضي من «عقدة الإعصار» حينما خسر أمامه ذهاباً بنتيجة 1-2، رغم أن «الأزرق» بدأ التسجيل، وبهدف إياباً في اللقاء الذي أكمله حتا بـ10 لاعبين!

ولم يكتف حتا بحصد الفوز مرتين أمام النصر، حيث تحول ملعبه إلى معضلة لم يعرف النصر إيجاد الحل لها، حيث لم يسجل فيه طوال 180 دقيقة، محصلة لقاء الفريقين في الدوري خلال الموسم الماضي، ومباراة التعادل السلبي في كأس الخليج العربي خلال الموسم الحالي، ويبدو أن شهية «الأزرق» التهديفية كلما توجه إلى حتا.

وتمثل المباراة محطة مهمة لحتا، بقيادة السوري نزار محروس، في حال أراد الخروج من قاع الترتيب، وكسب أي نقاط ممكنة، قبل خوض مباريات تبدو في المتناول، حيث واجه قبل لقاء اليوم 6 من الفرق التي تحتل المراكز السبعة الأولى.

من جانبه، يبدو النصر مطالباً أكثر من أي وقت مضى بتحقيق الفوز، بعدما عجز عن هز الشباك في مباراتين متتاليتين أمام الوصل بالدوري، والجزيرة في كأس الخليج العربي، واستقبل 5 أهداف.