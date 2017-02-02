طروحات ترامب هل ستؤدي إلى تخفيض الدولار؟

تساءل تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز حول إمكانية أن تؤدي طروحات ترامب إلى تخفيض الدولار أمام العملات الرئيسية العالمية، وهل تستجيب البنوك المركزية لهذا الطلب، خاصة تلك التي تمثل الدول التي تعد شريكاً تجارياً رئيساً للولايات المتحدة؟

وتساءل التقرير أيضاً حول إمكانية ترامب في تطبيق خططه الجديدة التي أعلن عنها، حيث تبرز احتمالية أن يواجه تحديات على المستويين المحلي والدولي، فعلى الصعيد المحلي هل سيكون قادراً على تخفيض الضرائب على الشركات وتقليل الإنفاق على القطاع الصحي والتسليح، وكيف سيقوم بتمويل خططه الخاصة بتطوير البنية التحتية، فهل سيكون لديه حلول غير الاستدانة وتخفيض الدين العام الذي وصل إلى 20 تريليون دولار؟

أما على الصعيد الدولي، فتساءل التقرير حول كيفية كيف تعامل ترامب مع الاتفاقيات التجارية وهل سيتمكن من زيادة الرسوم الجمركية إلى 45% على بعض الدول التي تشكل الجزء الأكبر من العجز التجاري، كلها أسئلة بانتظار الأجوبة حولها في المستقبل القريب لكي يكون هناك المزيد من الوضوحية.

وفي ظل هذا الواقع أشار التقرير إلى الالتفات إلى الذهب خلال هذه الفترة.

الدولار الأميركي