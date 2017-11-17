«دبي للطيران» يعيد الثقة لصناعة النقل الجوي بصفقات تتجاوز 417 مليار درهم

مصطفى عبد العظيم (دبي)

نجح معرض دبي للطيران الذي اختتم فعالياته، أمس، في إعادة الثقة لمستقبل صناعة النقل الجوي الذي يواجه منذ أعوام عدة تحديات مختلفة، أثرت على شهية التوسع، وشراء المزيد من الطائرات، وذلك بعد أن شهد المعرض إبرام صفقات وعقود شراء لأكثر من 780 طائرة تجارية، أنعشت خزائن شركتي بوينج وايرباص بأكثر من 105 مليارات دولار، فضلاً عن الصفقات العسكرية التي شهدها المعرض على مدى أيامه الخمسة، ليصل إلى 417.5 مليار درهم.

وأسفرت نتائج الدورة الخامسة عشرة من المعرض عن التعادل الإيجابي بين عملاقي تصنيع الطائرات في العالم شركة بوينج الأميركية وايرباص الأوربية، بصفقات متكافئة للجانبين، بعد أن نجحت إيرباص في العودة إلى السباق الذي تصدرته شركة بوينج منذ اليوم الأول، والتي حصدت طلبيات زادت عن 50 مليار دولار، وذلك بعد أن كشفت ايرباص عن صفقة ضخمة لنحو 430 طائرة، بقيمة 49.5 مليار دولار، بالإضافة إلى صفقات أخرى صغيرة الحجم.

وبالإضافة إلى الصفقات الضخمة التي شهدتها الدورة الخامسة عشرة من المعرض، تمكنت الشركات الوطنية المشاركة في المعرض من التأسيس لحقبة جديدة من الإنجازات في صناعة الطيران والفضاء العالمية، من خلال نجاحها في ترسيخ شراكاتها مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال بتوقيع العديد من العقود والاتفاقيات التي من شأنها أن تساهم في ترسيخ القدرات التنافسية لدولة الإمارات في منظومة الطيران العالمية.

ونجحت الناقلات الوطنية «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» في اقتناص حصة كبيرة من الصفقات التي تم إعلانها خلال المعرض، والتي ذهبت جميعها لصالح شركة بوينج الأميركية، فيما جذبت عملاق صناعة الطيران الأوربي ايرباص في خطف الأضواء في الساعات الأخيرة من المعرض بصفقة هي الأضخم بطلبية بلغت 430 طائرة قبل شركة «إنديجو». وأعلنت طيران الإمارات خلال اليوم الأول من المعرض عن الالتزام بشراء 40 طائرة بوينج 787-10 دريملاينر بقيمة 15.1 مليار دولار أميركي (55.4 مليار درهم)، وتتضمن طلبية «طيران الإمارات» حقوق خيار لاستبدال الطائرات بطراز 787-9. وسوف يبدأ تسلم هذه الطائرات على مراحل، اعتباراً من عام 2022.