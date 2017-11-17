ليفا الأشقر

عمرو عبيد (القاهرة)

واجه المهاجم البولندي ونجم بايرن ميونيخ الألماني، روبرت ليفندوفسكي «ليفا»، سخرية كبيرة من قبل متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي، إنستجرام، بعدما كشف عن لون شعره الجديد الأشقر، في صورة نشرها على حسابه الرسمي، وكتب أننا أحياناً نرغب في تغيير بعض الأشياء، واستقبل هداف البافاري ما يزيد على 704 آلاف تعبير وإعجاب بهذا التغيير، إلا أن أغلب التعليقات لم تكن في صالحه، حيث اعترض كثيرون على لون شعره، لدرجة أن أغلبهم وصفه بأنه يبدو أسوأ مما قام به الفرنسي سمير نصري من قبل، وكانت أطرف التعليقات قد صبت في اتجاه ماركو رويس نجم بروسيا دورتموند، إذ قال بعضهم إن بايرن لم ينجح في التعاقد مع رويس، فقررت إدارة النادي أن تصبغ شعر ليفاندوفسكي ليشبه لاعب دورتموند !

وواجه مروان فيلايني نجم مانشستر يونايتد سخرية لاذعة، عندما قام بصبغ شعره بلون مشابه قبيل يورو 2016، لدرجة تشبيهه بنجم كولومبيا السابق فالديراما، وتهكم البعض قائلاً : فيلايني أراد إقناع مورينيو بأنه تغير لكن ليس في الملعب بل عبر تغيير مظهره، كما عقبت الجماهير على اللون الأشقر لشعر سمير نصري أثناء لعبه بقميص مانشستر سيتي، قائلة بأنه الأسوأ في تاريخ البريميرليج ووصف البعض نصري بأنه عاد للعب في تسعينيات القرن الماضي.

النجمان البرازيليان، نيمار وداني ألفيش، قررا القيام بذات الأمر خلال مونديال 2014، الذي استضافته بلادهما على غرار ما قام به كل لاعبي منتخب رومانيا في مونديال 1998، إلا أنهما لم يحافظا عليه طويلاً، بعد الصاعقة التي أصابت السليساو في تلك النسخة من كأس العالم عقب الهزيمة بالسبعة أمام الماكنيات الألمانية، وقبل ما يزيد عن عام قرر الأرجنتيني الأسطوري ليو ميسي، هو الآخر، تغيير تصفيف شعره إلى اللون الأشقر أيضاً، معللاً ذلك بالضغوط التي تعرض لها في تلك الفترة، خاصة عقب إعلانه الاعتزال اللعب الدولي مع منتخب بلاده، قبل أن يُقَرِّر سريعاً التراجع عن ذلك، وقال ميسي إنه قرر تحطيم كل القيود المحيطة به والبدء من الصفر متخذاً ذلك التغيير كنقطة انطلاق.

وظهر العديد من النجوم في الآونة الأخيرة بهذا اللون مثل آرون رامسي وبول بوجبا، إلا أن الفرنسي بدا عجيباً للغاية ببشرته السمراء ولون شعره الأشقر، إلا أنه اعتاد هذا الأمر بتغيير تصفيف شعره بين الحين والآخر، وصبغه بالعديد من الألوان الغريبة منها الأحمر أيضاً !