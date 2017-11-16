بطولة الدولة لتتابع الضاحية بـ «ممشى الخوانيج»

دبي (الاتحاد)

ينظم اتحاد ألعاب القوى في الثالثة من بعد ظهر اليوم البطولة الفرقية لتتابعات المشي لجميع الأندية، وذلك بممشى حديقة الخوانيج بدبي، وتقام حسب قواعد القانون الدولي.

وتحتسب النتيجة لكل فئة على حدها وهي فئة (أ) وفئة (ب) ويسمح لكل ناد المشاركة بفريق واحد مكون من ثلاثة للاعبين في كل فئة عمرية (منهم اثنان مواطنون ولاعب وافد أو المشاركة بثلاثة لاعبين مواطنين في كل مرحلة عمرية ولا يسمح لآي ناد المشاركة في البطولة إلا بفريق مكون من 3 لاعبين أشبال و3 لاعبين ناشئين و3 لاعبين شباب و3 لاعبين رجال، وبذلك يصبح إجمالي عدد اللفات لكل فريق 12 بواقع 3 لكل فئة و3 لفات للاعبي الأشبال ثم 3 لفات للاعبي الناشئين ثم 3 لفات للاعبي الشباب وأخيراً 3 لفات للاعبي الرجال. بحيث يقوم كل لاعب من لاعبي الفريق بالجري لمسافة لفة واحدة.

على أن تبدأ المنافسات باللاعب الأول لمرحلة الأشبال ثم يليه اللاعب الثاني ثم الثالث الذي يقوم بتسليم العصا للاعب الأول لمرحلة الناشئين ثم اللاعب الثاني ثم اللاعب الثالث الذي يقوم بتسليم عصا التتابع للاعب الأول لمرحلة الشباب ثم اللاعب الثاني فاللاعب الثالث الذي يقوم بتسليم العصا للاعب الأول لمرحلة الرجال ثم اللاعب الثاني ثم اللاعب الثالث الذي يقوم بالجري لإنهاء السباق.

ويسمح بمشاركة كل ناد بفريق واحد فقط من اللاعبين لجميع الفئات العمرية، ويشارك اللاعبون القدامى بموجب البطاقة الصادرة من قبل الاتحاد للموسم الماضي وحتى 31 ديسمبر فقط.

من جانبه، أكد صالح محمد حسن الأمين العام للاتحاد أن السباق هو تحضيري للأندية؛ استعدادا لبطولة الدولة الفرقية المقرر الأول من ديسمبر المقبل بنفس المكان، مشيرا إلى أنه سيتم تتويج الفريق الفائز بالمركز الأول بكأس وميداليات ذهبية والفريق الفائز بالمركز الثاني بالميداليات الفضية والفريق الفائز بالمركز الثالث بالميداليات البرونزية للفئتين (أ)، و(ب).