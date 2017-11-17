تجربة «الجاليات» في السلة تثري المنافسة وتثير القلق

علي معالي (دبي)

كتب فريق شباب الأهلي- دبي بعد دمجه التاريخ من جديد في كرة السلة بعد تتويجه بكأس نائب رئيس الدولة عقب فوزه على فريق الجاليات «بول أبوف أول»، في المباراة النهائية 71 - 70 أمس الأول في النهائي الذي كان أشبه بنار تحت الرماد»، حيث كانت هناك حالة من القلق في المقصورة الرئيسية لصالة النادي الأهلي، خوفا من فوز فريق الجاليات باللقب، لأنه سيضع الكثيرين في الحرج سواء على فريق شباب الأهلي-دبي واتحاد اللعبة، في ظل تصاعد بعض الاحتجاجات من أندية مشاركة في البطولة بوجود فريق الجاليات ووصوله للنهائي.

ويمثل هذا التتويج أول الغيث لفريق شباب الأهلي- دبي في كيانه الجديد، ليفتح الفريق صفحة الألقاب لما يضمه من نخبة اللاعبين في الدولة.

في الجانب الآخر، سجل فريق الجاليات اسمه في نهائي البطولة، حيث يذكر تاريخ اللعبة أن فريق الجالية الفلبينية سبق وأن تأهل لنهائي كأس الاتحاد سابقا «نائب رئيس الدولة حاليا» وكانت المباراة وقتها أمام فريق الوحدة، وتفوق يومها الوحدة قبل أن يلغي نشاط السلة.

ودفع اتحاد اللعبة بفريق الجاليات في البطولة وهي الأولى في موسم الرجال بعد تقليص عدد الفرق إلى 5 فرق فقط بسبب الدمج، وذلك لأجل إحداث بعض التوازن.