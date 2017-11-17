سهيلة المهيري بطلة سباق الدراجات الهوائية

رضا سليم (دبي)

أحرزت سهيلة المهيري لاعبة هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» المركز الأول في سباق الدراجات الهوائية، للمواطنات الذي أقيم أمس الأول بمضمار ند الشبا للدراجات الهوائية بمدينة محمد بن راشد، لمسافة 16 كلم، ضمن منافسات دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، والتي تستمر منافساتها حتى 25 نوفمبر الجاري.

وقطعت سهيلة مسافة السباق في زمن قدره 30:01 دقيقة، وجاءت في المركز الثاني طرفة محمد حبش باميري لاعبة بلدية دبي وسجلت 30:02 دقيقة، وحصلت على المركز الثالث مهناز أمين محمد أحمد كمالي، من هيئة الصحة بدبي، وسجلت زمنا قدره، 30:05 دقيقة.

وتصدرت سباق المقيمات لبنى علي فتحي الحلواني من إسطبلات فارسة دبي المركز الأول مسجلة زمناً قدره 28:16 دقيقة، وجاءت في المركز الثاني نورية أسماجيلوفا من الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات وسجلت 28:50 دقيقة، وحصلت على المركز الثالث، سيندي كابيلينج من مؤسسة دبي للمرأة وسجلت 31:01 دقيقة.

وجاءت المنافسات قوية خلال مراحل السباق سواء على مستوى المواطنات حيث شاركت 35 لاعبة أو على مستوى المقيمات حيث شاركت 28 لاعبة، ولعل الفارق الزمني في المراكز الأولى يكشف مدى قوة السباق والتنافس بين المشاركات في مختلف الدوائر الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

ونجح فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي في تحقيق فوز صعب على فريق بلدية دبي بفارق نقطتين 42-40، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأول بصالة دبي ستارز بالمزهر ضمن الجولة الثانية لمسابقة كرة السلة، فيما قسى ديوا على فريق الإقامة وشؤون الأجانب بالفوز عليه 84-3.

وفي مسابقة الكرة الطائرة، أنهت المجموعة الأولى مبارياته في الدور الأول بمباراتين حيث فاز فريق شرطة دبي على فريق تنمية المجتمع 3-0 بنتائج أشواط (25-14، و25-12، و25-20)، فيما نجح فريق ديوا من الفوز على النيابة 3-0، بنتائج أشواط (25-14، و25-23، و25-23)، وتأهل فريقا ديوا متصدراً المجموعة برصيد 8 نقاط، والنيابة العامة برصيد 6 نقاط، فيما ودع فريقا شرطة دبي وتنمية المجتمع المنافسات من الدور الأول.

وينتظر ديوا والنيابة العامة، الفريقين الصاعدين من المجموعة الثانية، والمتوقع تأهل فريق هيئة الطرق ودبي التعليمية، نظراً لأن هذه المجموعة تضم 3 فرق فقط وكلاهما فاز على بلدية دبي، ويقام المربع الذهبي للبطولة بعد غدٍ، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية وثاني الأولى مع أول الثانية، والفائزان يلعبان النهائي يوم الخميس المقبل والخاسران يلعبان على المركزين الثالث والرابع يوم الأربعاء المقبل.

ويشهد مسبح الوصل، اليوم منافسات مسابقة السباحة للمواطنات والمقيمات، بمشاركة 62 سباحة من 23 دائرة ومؤسسة حكومية وخاصة، من بينهن 40 لاعبة مواطنة و22 لاعبة مقيمة، وتدخل السباحة ضمن الألعاب التي خصصت لها اللجنة المنظمة سباقا منفصلا للمواطنات من أجل تشجيعهن على المشاركة.