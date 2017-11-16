فينجر يؤكد التزامه بعقده الجديد

لندن (رويترز)

قلل أرسين فينجر مدرب أرسنال الإنجليزي، من أهمية تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال اتخاذ قرار فيما يتعلق باستمراره في منصبه في نهاية الموسم الحالي، وقال إنه ينوي الالتزام بعقده الحالي مع النادي والبقاء حتى نهايته.

وقال المدرب الفرنسي، الذي وقع عقداً لمدة عامين في مايو الماضي، ليمدد 21 عاماً قضاها في أرسنال، أمام اجتماع للجمعية العمومية للنادي في الشهر الماضي، إنه كان يجلس مع مجلس الإدارة في نهاية كل موسم من المواسم الماضية.

وقال فينجر إن تصريحاته أسيء فهمها.

وأضاف: قلت إنني كنت أجلس مع مجلس الإدارة بنهاية كل موسم لنرى ونحدد خطوات المستقبل.. هذا أمر مختلف.