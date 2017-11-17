برشلونة (د ب أ)

حافظ المنتخب الإسباني على سجله خالياً من الهزائم هذا العام، للمرة الأولى في تاريخه تحت قيادة مدربه جولين لوبيتيجي، حيث يشعر الفريق بالثقة في قدرته على ارتقاء منصة التتويج بنهائيات كأس العالم الصيف المقبل، بعد فوزه بلقب البطولة عام 2010 بجنوب أفريقيا.

وخاض المنتخب الإسباني 16 مباراة تحت قيادة لوبيتيجي، حقق خلالها 12 انتصاراً و4 تعادلات، دون أن يتلقى أي خسارة، ورغم أن صحيفة «آس» الإسبانية عنونت في تعليقها عن المباراة «روسيا تثبط النشوة»، فإن سجل المدرب الجديد يتحدث عن نفسه.

وينافس «الماتادور» الإسباني نظيره الألماني «المانشافت» على السجل الخالي من الهزائم، بعدما خاضت ألمانيا 20 مباراة منذ خسارته أمام فرنسا في يورو 2016، من دون هزيمة، إذ أنقذها سيندل من الخسارة أمام الفرنسيين في ودية الثلاثاء الماضي، في الوقت بدل الضائع، لتظل معركة السجل الخالي من الهزائم هي شعار المرحلة المقبلة، حيث يحصل الفائز بها علي دفعة معنوية ترفع من أسهمه في حصد اللقب المونديالي.

وقاد لوبيتيجي المنتخب الإسباني للصعود إلى نهائيات كأس العالم، حيث سيكون المونديال بمثابة أول ظهور للمدرب مع الفريق في إحدى البطولات الكبرى. ويواجه لوبيتيجي حيرة بالغة في اختيار اللاعبين، الذين سينضمون للقائمة النهائية للفريق في كأس العالم، المقرر في منتصف يونيو القادم، في ظل امتلاك المنتخب الإسباني لعدد كبير من النجوم.