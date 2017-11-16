لندن (د ب أ)

رغم فشل الإنجليز في الفوز في أي من المباراتين، لكن منتخب «الأسود الثلاثة» أن يفتخر بما قدمه في الأيام القليلة الماضية، وبالتحديد بتقديمه الأداء الراقي أمام منتخبي ألمانيا والبرازيل، في المباراتين الوديتين اللتين انتهتا بالتعادل السلبي. وأشاد جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي بمرونة وإصرار فريقه، ليحقق التعادل السلبي في مباراتين متتاليتين أمام ألمانيا والبرازيل.

وأسدل المنتخب الإنجليزي الستار على مسيرته في 2017 بأداء دفاعي قوي، أمام المنتخب البرازيلي على استاد ويمبلي الشهير في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد 4 أيام من أداء مشابه ونتيجة مماثلة أمام المنتخب الألماني «المانشافت» على الملعب نفسه.

وأراد ساوثجيت خوض اختبارات قوية في بداية الاستعدادات الأخيرة للفريق قبل كأس العالم، كما شعر ساوثجيت بسعادة بالغة بعدما صمد الفريق أمام فريقي القمة في التصنيف العالمي للمنتخبات. وقال ساوثجيت، في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة أمام البرازيل: فيما يتعلق بالحماس والمرونة والروح، كان كل هذا حاضراً دون أي تدخل مني.

وقال ساوثجيت: لن نخوض اختبارات صعبة أخرى... نظام الأداء يعمل على ما يرام. قلصنا فرص المنافس بأقصى شكل ممكن.

ورغم قوة المنافس في المباراتين، استغل ساوثجيت المباراتين لتقديم مواهب جديدة للمنتخب الإنجليزي، حيث شارك 5 لاعبين للمرة الأولى مع الفريق، ومن بينهم جو جوميز ودومينيك سولانكي، الذي كاد يهز شباك البرازيل، لكن الحارس أليسون تصدى لمحاولته.

واعترف ساوثجيت بأن الأداء الراقي من اللاعبين الشبان الجدد في المباراتين، سيمنحه شيئاً يفكر فيه قبل المباريات الودية التالية.

ويستأنف المنتخب الإنجليزي استعداداته للمونديال الروسي من خلال مباراتين وديتين أمام المنتخبين الإيطالي والهولندي في مارس المقبل

وقال ساوثجيت: نحن في المراحل الأولى لتجميع أجزاء هذا الفريق... اتخذنا بعض القرارات الشجاعة، واللاعبون الشبان كافؤوني من خلال عروض متميزة، وهو ما يجعلني أفكر في مزيد من المفاجآت للشعب الإنجليزي، من خلال تقديم المزيد من الشباب الموهوبين.