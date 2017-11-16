استئناف بيع تذاكر المونديال

برلين (د ب أ)

مع معرفة هوية جميع المنتخبات الـ32 المشاركة في مونديال روسيا، أعاد الاتحاد الدولي «فيفا» أمس، فتح باب بيع تذاكر البطولة.

وتستمر عملية بيع التذاكر على شبكة الإنترنت على المستويين الدولي والمحلي بالنسبة للجماهير الروسية بأسبقية الحجز، حتى 28 نوفمبر المقبل.

وجرى توزيع 622 ألفاً و117 تذكرة في المرحلة الأولى من القرعة العشوائية لبيع التذاكر، من أصل 3 ملايين و496 ألفاً و204 طلبات للحصول على التذاكر، بحسب الفيفا.

وجرى تقديم نحو 150 ألف طلب للحصول على تذاكر المباراة الافتتاحية، التي يشارك فيها المنتخب الروسي في 14 يونيو 2018 بجانب أكثر من 300 ألف طلب للمباراة النهائية التي تقام في 15 يوليو على استاد لوزنيكي في موسكو.

وتبدأ أسعار التذاكر على المستوى الدولي للبطولة المقامة في 11 مدينة روسية من 105 دولارات، بينما تبدأ الأسعار من 1280 روبيل «22 دولاراً» للجماهير الروسية.