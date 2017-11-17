133 ألف متفرج شاهدوا 42 مباراة

علي معالي (دبي)

ذهبت التوقعات أدراج الرياح..عندما تحدث الكثيرون عن تراجع معدل الحضور الجماهيري إلى المدرجات، مع تقليص عدد أندية دوري الخليج العربي، من 14 إلى 12 فريقاً، ولأن لغة الأرقام لا تكذب، فإن الحسابات اختلفت تماماً، بدليل أنه بعد 7 جولات من النسخة العاشرة للمحترفين، تجاوز الزحف إلى المدرجات، الأعداد نفسها مقارنة بالموسم الماضي، بل من المنتظر أن تكتظ الملاعب بأعداد أكبر، في حال استمرار المنافسة على القمة بين أكثر من نادٍ، بل تزداد متعة المباريات، إذا واصل سطوع «فهود زعبيل»، وتألق «الزعيم»، وهو ما ينطبق على الوحدة، مع عودة الجزيرة وشباب الأهلي دبي، واستمرار تصاعد مستوى الشارقة.

وأثبت الحضور الجماهيري للمباريات، أنه لا علاقة لقلة العدد، أو زيادته بتوقيت المباريات، أو حتى الخدمات المقدمة، ولكن «القول الفصل» يرتبط بالمستوى الفني للمباريات.

وقبل التطرق إلى الأسباب لابد من عمل مقارنة بين الجولات السبع التي جرت حتى الآن في موسم 2017 - 2018، وبين ما كان عليه الحال في الموسم الماضي 2016 - 2017، مع الوضع في الاعتبار أن الموسم الماضي كان عدد المباريات في كل جولة 7 مباريات، ولكن هذا الموسم 6 مباريات فقط، ومع ذلك، فإن الزيادة واضحة في الموسم الجاري.

والملاحظ أن الجولة السابعة تعيد إلى الأذهان الحضور الجماهيري الكبير الذي حدث في الجولة 17 من موسم 2015 - 2016، وكان وقتها 30.274 متفرجاً مع الوضع في الاعتبار أيضاً أن عدد الفرق وقتها 14 فريقاً، وليس 12 نادياً، والجولة السابعة أيضاً نعتبرها الأكثر متعة وإثارة لوجود 3 قمم، تتقدمها مباراة الوحدة مع العين في الحضور بـ 10958 متفرجاً، لتكون صاحبة العدد الأعلى في الدوري هذا الموسم.